ご覧いただきありがとうございます。

Casablanca シャツ yzerr着用



CONFECT コットンシルクネップスモック 新品 タグ付き

※お値引承ります。

シルク 総柄 シャツ Silk Shirts



ダブルアールエル ヴィンテージデニムシャツ

ウィズリミテッドのオーバーサイズシャツです。

204★希少セール★AURALEE LIGHT SILK SHIRTS シルク

赤と黒のバッファローチェック(ブロックチェック)。

BLACK FLEECE 10AW クレイジーパターン ロングスリーブBDポロ②

丈が長いのが特徴です。

並行輸入品 新品 WACKO MARIA ワコマリア 地獄絵図アロハシャツ



ダブルタップスダブルネームジャケット

一昨年他サイトで新品を購入後、着用は1度短時間のみです。

【美品】MHL. 長袖 シャツ バンドカラー ベージュ マーガレットハウエル

比較的厚手で、まだ生地の硬さも残っております。

90's ヴィンテージ Yves saint Laurent チェック ブルゾン

ボタンは途中まででプルオーバーのようなかたちです。

ポールスミス paulsmith フルーツ デザイン 総柄 シャツ

裾の部分がカットオフ?のようになっております。

Kanemasa exclusive shirts +81

定価は23760円だったと思います。

古着 ビンテージ ロカビリー 黒ピンク シャツ クロピン ヴィンテージ 50S



STARTER×MLB インディアンス 刺繍 ベースボールシャツ 古着 L

型番:WL-S-07

新品未使用★バーバリーブラックレーベル★チェック★シャツ★赤

サイズ表記はXLですが、着丈が長いためもっと大きく感じます。

WACKOMARIA ワコマリア 阪急限定アロハ ティムリーハイ 百虎

着丈約91cm

ARC’TERYX VEILANCE 長袖シャツ 未使用

肩幅約52cm

NANGA ナンガ AIR CLOTH COMFY S/S SHIRT

身幅約61cm

H BAR C ウエスタンシャツ 60s ヴィンテージ vintage



son of the cheese oyster shirts サノバチーズ

美品ですが、Usedですのでご理解ください。

【jjj様 専用】BoTT box flannel shirt



グラフペーパー Oversized Regular Collar Shirt

トラブル防止の為、少しでも気になりましたらお気軽にご質問下さい。

タグ付き テンダーロイン ハイネック ワーク シャツ グリーン



80s 超高級 ベルベット風閂 サイケアートフルミックス ゆるシャツ 閂

カラー···レッド

ATON GIZA BROAD OVERSIZED SHIRT (2)

シャツ種類···その他

ネイバーフッド ネルシャツ

袖丈···長袖

toga virilis 19ss タツノオトシゴシャツ

柄・デザイン···チェック

noah シャツ

襟···ノーカラー/バンドカラー

TIGHTBOOTH KERBEROS OPEN SHIRT

素材···綿(コットン)

SOULIVE (ソウライブ) Bandana Trick-art shirts

季節感···春、秋、

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ウィズリミテッド 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます。※お値引承ります。ウィズリミテッドのオーバーサイズシャツです。赤と黒のバッファローチェック(ブロックチェック)。丈が長いのが特徴です。一昨年他サイトで新品を購入後、着用は1度短時間のみです。比較的厚手で、まだ生地の硬さも残っております。ボタンは途中まででプルオーバーのようなかたちです。裾の部分がカットオフ?のようになっております。定価は23760円だったと思います。型番:WL-S-07サイズ表記はXLですが、着丈が長いためもっと大きく感じます。着丈約91cm肩幅約52cm身幅約61cm美品ですが、Usedですのでご理解ください。トラブル防止の為、少しでも気になりましたらお気軽にご質問下さい。カラー···レッドシャツ種類···その他袖丈···長袖柄・デザイン···チェック襟···ノーカラー/バンドカラー素材···綿(コットン)季節感···春、秋、

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ウィズリミテッド 商品の状態 未使用に近い

POLO ポロラルフローレン×ロンハーマン アースポロTシャツ美品 60s 70s vintage チャイナシャツ M ドラゴン 龍刺繍TECH REGULAR COLLAR SHIRTS L/S PLAIDSweirdo 刺繍シャツPaul Smith ポールスミス 表記XL 日本製 吉沢亮着用 総柄 シャツcoach 半袖 キャンプシャツARC'TERYX VEILANCE field Shirtフィールドシャツ