ブランド雑貨総合 一番くじ ドラゴンボール EX 亀仙流の猛者たち 孫悟空 亀仙人 2個セット コミック/アニメ

閲覧いただきありがとうございます。

鬼滅の刃 ワーコレ フィギュア Vol.5〜6 全10種セット



・A賞 孫悟空

・B賞 亀仙人

・F賞 ドラゴンアーカイブス アックマン

・G賞 ドラゴンスタンドコレクション 1点

・H賞 アートタオル 4点

即購入◎

ダンボールに梱包して発送いたします。

新品未開封

新品未開封ではありますが店頭に並んでいた商品であるため、箱の傷や凹みはあらかじめご了承下さい。

また初期不良に関してましては、直接メーカーに問い合わせしていただくようお願い致します。

フィギュア

孫 悟空

亀仙人

孫 悟飯

じっちゃん

牛魔王

商品の情報 ブランド バンダイ 商品の状態 新品、未使用

