定番のお歳暮 ベルルッティ クルーネックニット　セーター美品 スウェット

2020年8月1日に大阪メンズ館のベルルッティで新品購入してます。

新品 エヌハリウッド チャンピオン soph クルーネック スウェット M



wacko maria rage against チェゲバラ

5回程着用し、全てクリーニングに出してます。

【希少USA製】カーハート☆スウェット 希少カラー ワンポイントロゴ ワッペン

この2年で着る機会がなかなかない為、出品です。

☆状態良好☆muta marine スウェット デカロゴ 異素材 ドローコード

かなり状態も良く、非常に希少なアイテムの為、

バルボラスウェット新品定価31500Sサイズ

人と同じデザインが嫌な方にはオススメです。

【使用回数2〜3回】STONE ISLAND ニットスウェット



NIKE×stussy スエット上下

クルーネックニット

90s セサミストリート エルモ スウェット トレーナー

購入金額 171.600円

【スペシャル】40s body gard ごま塩 ツートン スウェット USA製



FOG ESSENTIALS 21SS クルーネック スウェット S トープ

サイズM

希少デザイン】90s NIKE 刺繍 でかロゴ センターロゴ 肉厚 スウェット

着丈は短いタイプのセーターです。

【R様専用】adidas クラシックス ワッフル 上下セットアップ

厚手のセーターですので秋口くらいから、

希少サイズ 即発送 WIND AND SEA DAMAGED CREW NECK

この時期くらいまで長い期、使用できます。

HYKE【ハイク】ECWCS GEN3 FLEECE TOP



【入手困難!!】ナイキ ✈︎刺繍ロゴ ポルトガル製 白タグ ゆるだぼ 裏起毛

カラー···ベージュ

CARHARTT HALF ZIP AMERICAN SCRIPT SWEAT

袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ベルルッティ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2020年8月1日に大阪メンズ館のベルルッティで新品購入してます。5回程着用し、全てクリーニングに出してます。この2年で着る機会がなかなかない為、出品です。かなり状態も良く、非常に希少なアイテムの為、人と同じデザインが嫌な方にはオススメです。クルーネックニット購入金額 171.600円サイズM着丈は短いタイプのセーターです。厚手のセーターですので秋口くらいから、この時期くらいまで長い期、使用できます。カラー···ベージュ袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ベルルッティ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

トラッククルーネックシャツ M ブラウン ブルー 5kinema damage logo sweat "sweet dreamsJordanジャケット 値下げ可能メゾンマルジェラ エルボーパッチ スウェット