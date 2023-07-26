【本日特価】 パナソニック　47インチ液晶テレビ　TH-L47DT5 引き取り歓迎 テレビ

4枚目の写真のとおり

2023年4月購入 テレビ 40型 液晶テレビ フルハイビジョン マクスゼン

台座をカスタムして高さを低くしております

プラズマテレビ パナソニック ビエラ 直接引取り限定

2013年製ですが問題なく映ります

ソニー ブラビア BRAVIA W700B KDL-32W700B 液晶テレビ



LCD-A40MD9 DIATONE NCVスピーカー搭載。サウンド録画テレビ

大阪府堺市まで引き取りに来られる方は

4K対応 60インチ液晶テレビ SHARP AQUOS

送料5000円分お値引きします

Sony internetTV 46インチ液晶テレビ 日本未発売品



シャープテレビ 40型 4t-c40bj1



液晶テレビ REGZA 32型 2021年製 録画セット

種類···液晶テレビ

Blu-ray HDD内蔵・SONY BRAVIA KDL-32EX30R

パネル性能···FullHD（フルハイビジョン）

東芝 TOSHIBA 26型 液晶テレビ REGZA レグザ



パナソニック●32型液晶テレビ●VIERA TH-32E300 2017年製

品番… TH-L47DT5

SONY ブラビア KJ-32W730C 32インチ 2016

パネル… IPS×LED 47V型

⑧名古屋市等送料無料★SHARP 32型 テレビ 2T-C32DE 2021年製

チューナー数：各2（地上デジタル / BSデジタル / 110度CSデジタル）

Hisense 4K液晶テレビ 43E6G 43V型 2021年製 F077

画素数… 1,920 × 1,080（フルハイビジョン）

FUNAI fl43u3020 4K対応

外寸（スタンド含む）… 幅 1067mm × 高さ 677mm × 奥行 265mm

パナソニック 47インチ液晶テレビ TH-L47DT5 引き取り歓迎

重量（スタンド含む）… 約 17Kg

Panasonic TH-65GZ1000 有機EL 65インチ



SONY BRAVIA 40型FullHD液晶テレビ KDL-40W900A

付属品 : 電源コード、B-CASカード、リモコン

シャープ 50V型 4K 液晶テレビ AQUOS LC-50U30 ネット動画



Panasonic TH 50PX50 パナソニック 引き取り

パナソニック VIERA TH-L47DT5 ［47V型］

TOSHIBA 40インチ 液晶テレビ REGZA 40J7

ブランド：Panasonic VIERA

美品 東芝 REGZA レグザ 55M530X 55インチ 液晶テレビ

種類...液晶テレビ

中古品TV

パネル性能...FullHD（フルハイビジョン）

商品の情報 商品のサイズ 46～52インチ ブランド パナソニック 商品の状態 傷や汚れあり

4枚目の写真のとおり台座をカスタムして高さを低くしております2013年製ですが問題なく映ります大阪府堺市まで引き取りに来られる方は送料5000円分お値引きします種類···液晶テレビパネル性能···FullHD（フルハイビジョン）品番… TH-L47DT5パネル… IPS×LED 47V型チューナー数：各2（地上デジタル / BSデジタル / 110度CSデジタル） 画素数… 1,920 × 1,080（フルハイビジョン）外寸（スタンド含む）… 幅 1067mm × 高さ 677mm × 奥行 265mm重量（スタンド含む）… 約 17Kg付属品 : 電源コード、B-CASカード、リモコンパナソニック VIERA TH-L47DT5 ［47V型］ブランド：Panasonic VIERA種類...液晶テレビパネル性能...FullHD（フルハイビジョン）

商品の情報 商品のサイズ 46～52インチ ブランド パナソニック 商品の状態 傷や汚れあり

J030★Panasonic★24型地デジTV ★TH-24J300★2022年送料込み＊東芝 液晶テレビ レグザ 43型 2018年製＊0418-1BenQ Zowie 24インチゲーミングモニター XL2411K 新品未開封パナソニック プライベートビエラ VIERA UN-15T5 15v型 防水