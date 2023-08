商品をご覧いただきありがとうございます。

テーラーメイド RBZSPEEDLITE ゴルフクラブセットカーボンシャフト



もう入手できないモデルなので、

お早目にご検討ください。

送料込み+価格を抑えて販売しているので、

お値下げ交渉はご遠慮くださいませ。

※他サイトでも出品中の為、

先に購入された方を優先とさせていただきます。

<商品情報>

合皮の白、黒、シルバー色のキャディバッグです。

少しサイズは大きいですが、

その分、収納も充実しています。

Admiralは値段が高いこともあってか、

他のゴルファーと被ることも少なく、

所有満足度を高めてくれるブランドです。

丁寧に使用していたので大きな傷などは

ありませんが、持ち手のところが

少し剥げているので予め写真でご確認ください。

その他、使用に伴う多少の傷や汚れはあります。

あくまで中古品なので、その点ご理解ください。

商品はヤマトで発送予定。

<参考>

キャディバッグ定価: 約60,000円

※Admiralのオンラインサイトから購入

ツアーモデル キャディバッグ

9.5型 PU/エナメル/人工皮革

ホワイト系色柄

フードカバー付

#ゴルフ

#ゴルフバッグ

#キャディバッグ

#アドミラル

#admiral

#キャロウェイ

#ブリヂストン

#本間ゴルフ

#タイトリスト

#マクレガー

#ナイキ

#テーラーメイド

#ルコック

#ミズノ

#マンシングウェア

#プロギア

#ピン

#プーマ

#ビームス

カラー···ホワイト

種類···キャディバッグ

商品の情報 ブランド アドミラルゴルフ 商品の状態 やや傷や汚れあり

