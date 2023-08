今期 BEAMSでの購入

今期 BEAMSでの購入黒のワンピたくさんあるので綺麗なうちに出品します。一度、短時間着用。手洗いでホームクリーニングしています。以下サイトより。どこから見てもかわいい!■デザイン昨年から人気上昇中のビスチェディテールを取り入れたワンピース。両脇があいたカットアウトのデザインも今季らしく、トレンド感を盛り上げます。シルエットはIラインで甘くなりすぎないように仕上げました。他にはない表面感もポイント。テープ調のフリンジがサークル状に見えるように出し、存在感も抜群です。 ■コーディネート肌寒い時期はタートルネック、春先はシアー感のあるサラッとしたトップスを中に合わせるのがおすすめ◎。 ■サイズIラインシルエットですが身体のラインがでないような、ゆったりとしたサイズ感です。 ■素材OFF WHTは厚手の裏地を使用し、インナーの色に気をつけて頂ければ透けも気になりません。柄合わせなしなので、個体差がありますが、無地で表面感がある素材なので気になりにくいです。 ■ケア方法生地の厚さ:やや薄手透け感:ややあり伸縮性:なし光沢感:なし裏地:ありカラー···ブラック柄・デザイン···その他袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋、冬

