Nike Air Force 1 x Undercover 限定コラボBlack 24.5cm

カラー:ブラック

サイズ:24.5㎝

GORE-TEX素材を使用しているタグ、ヒールのロゴの保護シールがついたままの新品未使用。オンラインで購入しましたが、室内で試着したのですがサイズが大きかったっため出品いたします。

受け取り時にはすでに外箱の損傷がありましたのであらかじめ写真でご確認ください。新品未使用ではありますが、細かい傷等がある可能性がありますので、神経質な方はご遠慮いただけるようお願いします。

ご購入後の返品・交換等は受け付けませんので、購入前によくご検討くださいますようによろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

