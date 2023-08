~Human Made~ 【完売品】

ゆったり目のシルエットに仕立てた、フード付きショートジャケット。 アイコニックなハートの総柄と、裏地がなく軽い着心地が特徴です。

品番:HM25JK025

素材:100% COTTON

COLOR:BLUE/WHITE

販売日:2023年4月8日(土) 11:00am(日本時間)

カラー...ブルー

袖丈...長袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

タイプ...ジップアップ

ポケット...あり

季節感...春, 夏, 秋, 冬

※プレミア価格での出品です。

ヒューマンメード ヒューマンメイド

HUMANMADE humanmade

入手困難!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヒューマンメード 商品の状態 新品、未使用

