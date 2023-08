F.C.Real Bristol

3LAYER WARM UP JACKET

定価¥53,900(税込)

NAVY/L

自宅試着のみの未使用品です。

新型となるウォームアップジャケットは耐水性、透湿性、通気性を併せ持つ3レイヤーのナイロンタフタを使用。裏面にシームテープの処理を行うことで完全防水を実現しました。

MATERIAL:3L NYLON TAFFETA

QUALITY:NYLON 100%

サイズは画像8枚目に記載してます。

SOPH.

uniformexperiment

F.C.Real BRISTOL

FCRB

F.C.R.B.

カラー···ネイビー

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···ナイロン

フード···フードあり(取外し不可)

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

F.C.Real Bristol3LAYER WARM UP JACKET定価¥53,900(税込)NAVY/L自宅試着のみの未使用品です。新型となるウォームアップジャケットは耐水性、透湿性、通気性を併せ持つ3レイヤーのナイロンタフタを使用。裏面にシームテープの処理を行うことで完全防水を実現しました。MATERIAL:3L NYLON TAFFETAQUALITY:NYLON 100%サイズは画像8枚目に記載してます。SOPH.uniformexperimentF.C.Real BRISTOLFCRBF.C.R.B.カラー···ネイビー柄・デザイン···プリント(ロゴなど)素材···ナイロンフード···フードあり(取外し不可)

