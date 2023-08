お買い得モデル APPLE iPad IPAD WI-FI 128GB 2019 GR タブレット

APPLE iPad IPAD WI-FI 128GB 2019 GR

BLUETOOTH有

CPUナンバ_MT: A10

GPS HARDWARE: NO GPS HW

KEYBOARD TYPE: SEPARATE KEYBOARD

LED種類: エッジライトLED

OPERATING SYST_MT: APPLE

OS種類(モバイル): iPad OS

WEB CAMERA: 2D

WIMAX: NO

color: GRAY

アスペクト比_MT: 4:3

カメラ機能有無: カメラ2台以上

ストレージ種類: SSD

タッチポイントタイプ: マルチタッチ

ディスプレイタイプ_ST: RETINA

ディスプレイ数: 1

プロセッサタイプ5: A10

プロセッサブランド: APPLE

動画記録解像度: HD1080P

指紋認証機能有

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac

生体認証機能: 指紋認証

防塵・防水機能: NO

#Apple

#APPLE

ストレージ容量···128GB

画面サイズ···11 〜 11.9インチ

↑バーコードで読み取ったものです。

シールもつきます。

初期化済み。

アクティベーション解除しています。

ケースをつけて使用していたので比較的美品かとはございます。

コードはございません。

自宅で使用していましたので、ご理解いただける方よろしくお願いします。

問題なく作動いたします。

24時間以内に発送いたします。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

