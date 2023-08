商品をご覧頂きありがとうございます。

商品のサイズ M ブランド ダイアンフォンファステンバーグ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品をご覧頂きありがとうございます。DIANE von FURSTENBERG ダイアンフォンファステンバーグシルク100% カシュクール ラップワンピース ロングワンピース ドッキング 切り替えし ヒザ丈 膝丈 総柄⌘カラー⌘ 青 ブルー オレンジ 茶色 黒 ブラック⌘サイズ⌘着丈 98センチ肩幅 38センチ 身幅 42センチ袖丈 44センチ⌘平置き、素人採寸となりますのでご了承下さい。⌘素材⌘ シルク100%⌘状態⌘美品で、まだまだ綺麗にご使用頂けます。素人検品なので見落としがあるかもしれません。写真で確認、気になる所があればコメント下さい⌘大手リサイクルショップ購入⌘⌘タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。⌘配送⌘ご購入後、1〜2日以内には発送させて頂きます。万が一発送が遅れる場合はお取引メッセージにて必ずご連絡させて頂きます。発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦ください。⌘ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。⌘こちらの商品は即購入歓迎です。⌘⌘その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。

