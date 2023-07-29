「かわいい～！」 マイケルコース　MICHEAL KORS ショルダーバッグ

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商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー···ブラック数回使用しております。しばらく使ってなかった為背中部分に少し跡がついてます。ご理解頂ける方よろしくお願いします

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