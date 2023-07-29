最も完璧な シャープ 加湿空気清浄機 KC-R50-W 保証付き 空気清浄器

2023年２月購入で未使用品ですが外装箱に破れがあります。商品には傷はありませんが神経質な方の購入はご遠慮ください。

dyson Purifier Hot+Cool 空気清浄ファンヒーター ホワイト



るる様専用ダイキン空気清浄機 MCK70YJ-T 新品未使用

某家電量販店の保証書あります。

FU-M1000

(2023/02/24)

シャープ プラズマクラスター 除加湿空気清浄機 KI-LD50



シャープ 加湿空気清浄機 KC-R50-W 保証付き

2022モデル

シャープ 除湿機 衣類乾燥 プラズマクラスター 7L

■カラー...ホワイト

家庭菜園、室内栽培用、8インチ消臭ダクトフルセット

■プラズマクラスター適用床面積の目安：〜13畳(〜21m2)

S☆212 パナソニック 加湿空気清浄機 F-VXP90

■空気清浄適用床面積の目安(50/60Hz)

パナソニック 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノF-MV4100-SZ

空気清浄：〜23畳(〜38m2)

良品 アムウェイ アトモスフィアスカイ 空気清浄機 3層構造フィルター ２１年製

加湿空気清浄：〜15畳(〜25m2)

【あらいぐまさん専用】美品 Amway アトモスフィアスカイ 2022年購入

■加湿適用床面積の目安(50/60Hz)

ポンタ様専用 ダイキン加湿ストリーマ空気清浄機MCK70W-W2020年製

プレハブ洋室：〜14畳(〜23m2)

Lyon3.0&Duo 家庭用オゾン除菌消臭機器

木造和室：〜8.5畳(〜14m2)

【新品フィルター付】ダイキン MCK70TN-W 空気清浄機 31畳〜

■加湿方式：気化式

【新品 未開封】シャープ SHARP 加湿空気清浄機 KC-M450-W

■タンク容量：約2.5L

22年製 アムウェイ アトモスフィア ミニ 空気清浄機

■風量

美品 ブルーエアBlueair Classic 490i 新品フィルター2個付き

空気清浄：［強］5.1、［中］2.8、［弱］1.0 m3/分

Panasonic ジアイーノ 次亜塩素酸空気除菌脱臭機 F-MC1000V

加湿空気清浄：［強］3.4、［中］2.4、［弱］1.0m3/分

新品未使用 Airdog エアドッグX5D

■消費電力(50/60Hz)…

【新品未開封】ph04 wg

空気清浄：［強］54、［中］13、［弱］3.1(2.8) W

【極美品】Dyson Pure Humidify + Cool PH01WS

加湿空気清浄：［強］20、［中］11、［弱］3.6(3.3) W

DAIKIN ACK55Z-T BROWN

■本体寸法(約)：幅399×奥行230×高さ613mm

ダイキンUVストリーマ除菌ユニット

■質量(約)：7.5kg

UVish TOSHIBA

■電源コード長さ：1.8m

ダイソン 最新式最上位モデル 加湿空気清浄機



【ダイソン】Pure Cool Link TP03WS ホワイト/シルバー

清浄時間＊8畳 / 17分

天井空清 LEDシーリングライト一体型空気清浄機

空気清浄適用床面積＊～15畳（25m²）

Dyson Purifier Hot+Cool™ (HP07 WS)

加湿適用床面積※4プレハブ洋室 ～14畳（23m²）/ 木造和室 ～8.5畳（14m²）

SHARP 加湿空気清浄機 KC-40TH5-W

モード強中静音

Electrolux 空気清浄機 FA31-202GN

風量（m³/分）3.42.41.0

【新品未開封】dyson AM05 ダイソン

消費電力（W）（50/60Hz）※320113.6

(美品)シャープ 除加湿空気清浄機 プラズマクラスター KC-HD70-W

（3.3）

LEAF Portable MP-C30 シルバー cado

1時間あたりの電気代（円）※3約0.54約0.30約0.10

ジアイーノF-MV4100

（約0.09）

大幅値下げ！DAINICHI ハイブリッド加湿器 HD-700F

運転音（dB）423520

【新品未開封】ダイソン空気清浄機能付 pure hot+cool HP00ISN

加湿量（mL/h）※5500400200

けんたろ様専用 ダイキン MCK70U-W 加湿空気清浄機 2018年製



ブルーエア 空気清浄機 Classic 490i 33畳 104744 ホワイト



Dyson Pure Hot + Cool アイアン／シルバー

#シャープ

2021年製 シャープ 加湿 空気清浄機 プラズマクラスター KC-N50

#加湿器

新品 未開封 ダイソン Dyson Hot+CoolLink HP03

#空気清浄

SHARP 加湿空気清浄機 ブラック KC-650Y3-B 未使用

#プラズマクラスター

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

2023年２月購入で未使用品ですが外装箱に破れがあります。商品には傷はありませんが神経質な方の購入はご遠慮ください。某家電量販店の保証書あります。(2023/02/24)2022モデル■カラー...ホワイト■プラズマクラスター適用床面積の目安：〜13畳(〜21m2)■空気清浄適用床面積の目安(50/60Hz)空気清浄：〜23畳(〜38m2)加湿空気清浄：〜15畳(〜25m2)■加湿適用床面積の目安(50/60Hz)プレハブ洋室：〜14畳(〜23m2)木造和室：〜8.5畳(〜14m2)■加湿方式：気化式■タンク容量：約2.5L■風量空気清浄：［強］5.1、［中］2.8、［弱］1.0 m3/分加湿空気清浄：［強］3.4、［中］2.4、［弱］1.0m3/分■消費電力(50/60Hz)…空気清浄：［強］54、［中］13、［弱］3.1(2.8) W加湿空気清浄：［強］20、［中］11、［弱］3.6(3.3) W■本体寸法(約)：幅399×奥行230×高さ613mm■質量(約)：7.5kg■電源コード長さ：1.8m清浄時間＊8畳 / 17分空気清浄適用床面積＊～15畳（25m²）加湿適用床面積※4プレハブ洋室 ～14畳（23m²）/ 木造和室 ～8.5畳（14m²）モード強中静音風量（m³/分）3.42.41.0消費電力（W）（50/60Hz）※320113.6（3.3）1時間あたりの電気代（円）※3約0.54約0.30約0.10（約0.09）運転音（dB）423520加湿量（mL/h）※5500400200#シャープ#加湿器#空気清浄#プラズマクラスター

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

Amway 空気清浄機 アトモスフィアS 101076J72022年12月購入Dyson Pure Hot + Cool HP03IS☆2020年製☆ SHARP KI-JS70-W 加湿空気清浄機 31畳対応