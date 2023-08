憧れ マクセル　maxell　M-VDRS1T.E.WH PC周辺機器

一度開封はしてますが新品未使用品となります。

Lenovo Mirage Solo with Daydream

多少なら値下げ交渉受付けます。

maxell M-VDRS1T.E.WH

BUS POWERED: NO

CATEGORY_HDD: HARD DRIVE

RACKMOUNT: NO

RAID−LEVEL 0: NO

RAID−LEVEL 1: NO

RAID−LEVEL 3: NO

RAID−LEVEL 5: NO

RAID−LEVEL OTH: NO

THUNDERBOLT: NO

color: WHITE

iVDR有

ストレージ種類: HDD

外付けタイプ: 外付けタイプ以外

#マクセル

#maxell

商品の情報 ブランド マクセル 商品の状態 新品、未使用

