◆最終価格です◆

★⭐︎ 新品未開封 匿名配送 (メルカリ便)段ボール発送 ⭐︎★

まとめ売りならではの格安

合計29点になります。

★申し訳ありませんがバラ売り、お値引き不可でお願い致します★

★オンラインクレーンゲーム獲得品と

ゲームセンター獲得品が混ざっています★

※獲得、届いた状態で暗所にて保存していますが

家庭保存という事と

初期キズやアームキズ箱痛み、初期汚れ

テープ切れ、汚れ、角少しへこみ

メーカー検品の二重テープ

などは物によって多少ありますので

プライズ品である事を

ご了承いただいた上でのご購入をお願い致します。

※全て新品未開封の為

万が一の初期不良に関しましては

お手数ですがメーカーの方へ

NARUTO フィギュア まとめ売り VIBRATION STARS など29点

お問い合わせお願い致します。

なお梱包の際のダンボールや緩衝材は状態の綺麗な使用済みのものを再利用する場合があります。

ご質問等ありましたらお気軽にコメントお願い致します。

もちろん即購入は全然大丈夫です。

ご検討よろしくお願い致します^ ^

初音ミク AMP マーメイド フィギュア 4個セット まとめ売り



タカキヨ様専用!!



#NARUTO

#ナルト

#カカシ

#イタチ

#ヒナタ

#サスケ

#サクラ

#デイダラ

#サソリ

#ネジ

#VIBRATIONSTARS

#バイブレーションスターズ

#フィギュアまとめ売り

キャラクター···NARUTO

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

◆最終価格です◆★⭐︎ 新品未開封 匿名配送 (メルカリ便)段ボール発送 ⭐︎★NARUTO ナルト疾風伝 ボルトVIBRATION STARS フィギュアまとめ売りならではの格安合計29点になります。★申し訳ありませんがバラ売り、お値引き不可でお願い致します★★オンラインクレーンゲーム獲得品とゲームセンター獲得品が混ざっています★※獲得、届いた状態で暗所にて保存していますが家庭保存という事と初期キズやアームキズ箱痛み、初期汚れテープ切れ、汚れ、角少しへこみメーカー検品の二重テープなどは物によって多少ありますのでプライズ品である事をご了承いただいた上でのご購入をお願い致します。※全て新品未開封の為万が一の初期不良に関しましてはお手数ですがメーカーの方へお問い合わせお願い致します。なお梱包の際のダンボールや緩衝材は状態の綺麗な使用済みのものを再利用する場合があります。ご質問等ありましたらお気軽にコメントお願い致します。もちろん即購入は全然大丈夫です。ご検討よろしくお願い致します^ ^うずまきナルト うちは サスケ はたけかかしイタチ サクラ デイダラ ネジ サソリ ヒナタホロライブ 湊あくあ マリン NARUTOドラゴンボール 初音ミク フブキ バイブレーションスターズ 暗部#NARUTO#ナルト#カカシ#イタチ#ヒナタ#サスケ#サクラ#デイダラ#サソリ#ネジ#VIBRATIONSTARS#バイブレーションスターズ#フィギュアまとめ売りキャラクター···NARUTO

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

