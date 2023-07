Nike Air Jordan 1 Mid "Linen"

ナイキ エア ジョーダン1 ミッド "リネン"

【サイズ】 25.5cm

【状 態】 新品•未使用(試着なし)

箱•黒タグ付き

ホワイトをベースにベージュで組み合わせたシンプルなカラーリング。

上品さを感じられるレザーを採用しており、落ち着いた印象の仕上がった一足だ。

シックすぎず、カジュアルすぎない合わせやすいカラーに仕上がった。

ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー

この他にも色々と出品させていただいておりますので、ぜひご覧になってください。

↓ ↓ ↓

✅ #salaのスニーカー《メンズサイズ》

ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー

▪︎検品、撮影のため一度開封しています。

▪︎商品製造時のわずかな傷や汚れ、BOXの初期の小さな凹み等が気になる方はお控え下さい。

▪︎出品している商品は、すべて正規品になります。安心してご購入ください。

【値下げ交渉について】

値下げができる商品とできない商品があります。

大幅な値下げはできません。

交渉は必ず即決できる価格を提示ください。定型文タイプのコメントには返信できかねます。

その他、ご不明な点がありましたらお気軽にコメントいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

ナイキ

NIKE

エアジョーダン

aj1

ダンク

DUNK

エアフォースワン

airforce

シャドウ

ピクセル

エアマックス

ニューバランス

NEW BALANCE

ユニオン

ココサンダル

スニーカー

バスケットシューズ

バッシュ

アディダス

adidas

スタンスミス

268

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

