正規品販売！ FCS2 フィン Fin CI KEEL Channnel 新品未使用 サーフィン

アルメリック フィッシュボード PG パフォーマンスグラス 2本セット
ビルフット ソフトトップ BILL FOOTE Soft top BF10'0"
サーフボード6.4（FCS）ハードケース＋リーシュコードセット
正規品
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新品未使用
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購入価格¥17820
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アル・メリックがフィッシュボードのためにデザインしたパフォーマンスキールは
最終値下げ希少レア品 FINE LINEクラッシックロングボード10.0
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まぁまぁ美品 BIC EGGモデルミッドレングスサーフボード7.0
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素材：パフォーマンスグラス(PG)
クリステンソンChristensonフラットトラッカー7’10" ミッドレングス
サイズ：XL(Over 85Kg / 190 Lbs)
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BASE: 162.8mm
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アルメリック フィッシュボード PG パフォーマンスグラス 2本セット 正規品新品未使用購入価格¥17820CI KEELChannnel Island's keel finアル・メリックがフィッシュボードのためにデザインしたパフォーマンスキールはスピードとフローを重視し、モダンテンプレートと革新的なフレックスの融合によりパワーサーフにおいてのコントロール性に優れます。ツインフィンFCS2素材：パフォーマンスグラス(PG)サイズ：XL(Over 85Kg / 190 Lbs)BASE: 162.8mmDEPTH: 130.8mmAREA: 16,474mm2SWEEP: 38.0"FOIL: Flat送料込み