【即納】 黒　fcrb 23ss NEW ERA EMBLEM MESH CAP ソフ　2 キャップ

2 メルカリ 内 最安値

NEW ERA EMBLEM LP 9FIFTY MESH CAP black

NEW ERAとのコラボレーションによるメッシュキャップ。低めに設計されたクラウンが特徴のLP 9FIFTYを採用。ブラック、グレー、ベージュとエンブレムの組み合わせが、カジュアルシックなスタイリングにマッチします。

MATERIAL:POLYESTER TWILL / POLYESTER MESH

QUALITY:POLYESTER 100%

F.C.Real Bristol

fcrb bristol ブリストル soph ue 23ss 2023 2023春夏 最新作 サッカー フットサル ジム 日本代表 ワールドカップ

新品未使用 タグ付きの国内正規品。

都内 soph 購入 済み。

商品到着後 24時間以内に 必ず受け取り評価出来る方のみ よろしくお願い申し上げます。

商品の情報 ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 新品、未使用

