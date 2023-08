ナンガ NANGA

オーロラダウンジャケット

フード付き

ブラック 黒

メンズ

Mサイズ

サイズ M (着丈68cm 身幅63 袖丈脇下49)

The north face

定価 44,000円 (税込)

ナンガの大人気定番商品

オーロラダウンジャケットです

家で試着のみのほぼ未使用品ですので

とてもキレイな状態です。

ただし、

一度人の手に渡った自宅保管品ですので

あくまでも中古とご理解のうえ

ご購入をお願いいたします。

機能やサイズ感などは、

ご自身でネット検索いただければ幸いです。

タバコ吸いません。

ペットおりません。

カラー...ブラック

柄・デザイン...ロゴ・ワンポイント

フード...フードあり(取外し不可)

季節感...冬

#ナンガ#NANGA#アウトドア

#パタゴニア#staticadrift

#ダウンジャケット#スノーピーク

#コールマン#tetonbros#ゴーヘンプ

#マムート#remilla#山と道

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナンガ 商品の状態 未使用に近い

ナンガ NANGAオーロラダウンジャケットフード付きブラック 黒メンズMサイズサイズ M (着丈68cm 身幅63 袖丈脇下49)定価 44,000円 (税込)ナンガの大人気定番商品オーロラダウンジャケットです家で試着のみのほぼ未使用品ですのでとてもキレイな状態です。ただし、一度人の手に渡った自宅保管品ですのであくまでも中古とご理解のうえご購入をお願いいたします。機能やサイズ感などは、ご自身でネット検索いただければ幸いです。タバコ吸いません。ペットおりません。カラー...ブラック柄・デザイン...ロゴ・ワンポイントフード...フードあり(取外し不可)季節感...冬#ナンガ#NANGA#アウトドア#パタゴニア#staticadrift#ダウンジャケット#スノーピーク#コールマン#tetonbros#ゴーヘンプ #マムート#remilla#山と道

