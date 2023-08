アメリカを拠点に世界中を旅するイギリス人写真家、Michael Kenna(マイケル・ケンナ)の写真集です。彼の作品に余計なノイズはなく、静寂しかありません。そしてそこでは、神の息吹の残った情緒的な景色が展開されているようです。

他にもマイケルの写真集ありますのでご覧下さい。

絶版で状態の良いものは入手困難かつプレミア価格になっていくため、値下げ交渉はしていません。

