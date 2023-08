NEW ERA × BEAMS JAPAN × LOOPWHEELER キャップ

【新品未使用】ニューエラ × ビームス × ループウィラー キャップ ネイビー



購入先 : BEAMS 新宿店

新品未使用

カラー Navy

サイズ FREE フリー

商品説明 :

着心地のよい吊り編みを生み出すループウィラーの生地を使用した、初となるベースボールキャップが登場。それは、老舗キャップブランドのニューエラとのコラボレーションによって実現した。今作の為に特別に製作したカラーであるニューヨーク・ヤンキースカラーのネイビーと、ループウィラー定番のグレーの2色がラインナップ。また、後頭部には"ループウィラー"のピスネームが施されたコラボレーションならではのスペシャルな仕上がりとなっている。

【!注意点!】

① 新品未使用ですが、タグとステッカー

は処分してしまいましたのでございま

せん。

② 新品未使用品でありましても、破損、

汚損等につきましては、出品時及び

発送時に入念に確認しております。

すり替え防止のため、返品・交換は

一切お断りいたしておりますので、

予めご承知頂けますよう、よろしく

お願いいたします。

③ 商品の発送はできるだけ折りたたみ、

ネコポスサイズで送付させていただき

ます。予めご承知の程、よろしくお願

いいたします。

★ お値下げをご希望の方は、ご希望額を

添えて、コメントにてお声掛けくださ

い。

形···ベースボール

商品の情報 ブランド ループウィラー 商品の状態 新品、未使用

