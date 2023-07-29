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(税込) ダイニング　ベンチチェア ダイニングチェア

商品の説明

unico/ウニコ
ダイニング　ベンチチェア
木製家具　ベンチ/ダイニングチェア
【ブラウン】ダイニングチェア ウィンザーチェア 回転可能な椅子 木製

【4脚セット】【ブラック座面＆ナチュラル脚】ダイニングチェア ダイニングチェアー
ユーズドのため座面ファブリックに毛玉があります。
カリモク　ダイニングチェア　カバー付き　CT61 ウォールナット　1脚　②
※生地は取り外し可能です。
相合家具 リフレチェア4脚セット ② SOGOKAGU モダン 美品 13.9万

① 昭和レトロ ビンテージ 無垢材 アーチチェア アームチェア 北欧フロアチェア
丸3年　使いました。
①カリモク　ドマーニ☆ダイニングチェア　１脚☆送料込
毎週、乾いたタオルで拭いていたので綺麗です。
アーコール　スタッキングチェア　送料込　希少　ブルー　ハグオーワー　アンティーク
脚にはフェルトを付けて使用していました。
No.42 ④

椅子　イス　アンティーク
サイズ
ラウンジチェア ABOCK アボック CRASH GATE / クラッシュゲート
　総幅　105㎝
イームズ アームシェルチェア エッフェルベース ハーマンミラー
　座面　105㎝×43㎝
vintage UKアンティークチェア　2脚
　背もたれ高さ　77㎝
２脚目※ダイニングテーブルセットご購入者様用
　座面高さ　44㎝

【送料込】BoConcept Adelaide チェア

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

キッズ用　ダイニングチェア

紅白まさちゃん様専用ダイニングチェア　2脚セット（ブラウン）椅子

JOURNAL STANDARD チェア ジャーナルスタンダード いす

★展示品★フリッツ・ハンセン★セブンチェア★ウォールナット★SEE★

【良品】柏木工 ハイチェア レトロ アンティーク

柏木工 CIVIL シビル チェア ダイニングチェア 4脚セット

4set ADAL スタッキングチェア

BNチェア10/ブラックチェリー材
unico/ウニコ木製家具　ベンチ/ダイニングチェアユーズドのため座面ファブリックに毛玉があります。※生地は取り外し可能です。丸3年　使いました。毎週、乾いたタオルで拭いていたので綺麗です。脚にはフェルトを付けて使用していました。サイズ　総幅　105㎝　座面　105㎝×43㎝　背もたれ高さ　77㎝　座面高さ　44㎝

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

(税込) ダイニング　ベンチチェア ダイニングチェア

33分钟前

(税込) ダイニング　ベンチチェア ダイニングチェア

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
4
9
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出品者

6c3f8b8251

 1929

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コメント (9)

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(税込) ダイニング　ベンチチェア ダイニングチェア (税込) ダイニング　ベンチチェア ダイニングチェア

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