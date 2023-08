ご覧いただきありがとうございます。

コムデギャルソンオムプリュス 18aw ホワイトショック

公式サイトにて購入しましたがサイズが合わなかったため試着のみの商品になります。

以下公式サイト説明

トラックパンツ(ジェンダーニュートラル)

リサイクル素材を一部使用した、快適なトラックパンツ。

60年代に登場したベッケンバウアートラックスーツは長年にわたり愛され続け、そのタイムレスなルックスは今もなお進化を続ける。本モデルは70年代のアーカイブモデルをデザインソースに、日本で開発されたエクスクルーシブ モデル。

控えめなロゴを胸位置より低く配置し、現代のスタイルに合わせたビッグシルエットを採用しており、クラシックなトラックスーツに仕上がっています。

メインビジュアルには、次世代を担う4人組のホームメイドバンド「yonawo」を起用。彼らのメロウな雰囲気の中で、自然体で着こなすスタイリングにも注目。

オーバーサイズ

ドローコードが付いた伸縮性のウエスト

ポリエステル100%(トリコット)

両サイドにジップポケット

背面にポケット

商品番号:IK9153

色:ナイトインディゴ

生産国:China

カラー···ブルー

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···その他

シルエット···ストレート

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 未使用に近い

