野球や運動会の撮影に❤️ダブルレンズセット❤️自撮り&iPhoneに画像転送OK❤️ ニコン D5200 Nikon 20863

お洒落な 新品 水玉ストラップ付き❤️

手ぶれ補正付き望遠レンズ付き❤️

運動会やスポーツ撮影に

自撮りもOK❤️旅行に

さらに

こちらのセットは撮った写真を即 iphoneに移せます。

iphoneにSDカードリーダーを挿すだけで どこでも即 画像をiphoneに移せます。

挿すだけでアプリも設定も必要ないので とても簡単です

さらに

人気の❤️・・レンズ保護フィルター付き

レンズにフィルター無しでは 大事なレンズに

いちょっとしたことで傷が 付きます。

カメラ屋でカメラを購入する際に絶対に勧められるオプションです。

一眼レフで運動会に臨むのに フィルターは全体必要!

突然の突風でレンズに 砂が(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

そんな時も 安心

レンズには保護フィルター付

更に、可動モニターによる、自撮りや動画撮影もOK❤️

フ

HD動画もOK❤️

限定1個の特別セット❤️

何も買い足さなくて全部OK

コメントなしの即購入 大丈夫です♫

【おすすめポイント】

●初期不良100%返金

●レンズ保護フィルター付き

●1230万画素

●遠くも写す超望遠レンズ付

●初心者でも簡単な一眼レフ

●全国送料無料

こちらのセット一つでお子様の動き回る姿からスポーツまで撮影出来ます

◆初心者おすすめ一眼レフ

はじめて一眼レフを購入される方にオススメです

ダイヤルを回せば最適な設定で美しい写真が撮れます

【カメラのコンディション】

外観

使用感の少ないカメラです

光学

レンズ内クリアです

安心してお使いいただけます

動作

AFの動きも良好です

【セット内容】

●カメラ本体

●新品バッテリー(汎用)

●充電器(汎用)

●標準レンズVR18-55mm手ぶれ補正付き

●超望遠レンズVR55-200mm手ぶれ補正付

●レンズキャップフロント×2

●レンズリアキャップ

●説明書コピー

おまけ❤️

●新品ストラップ

●望遠レンズ用フード

●レンズ保護フィルター×2

●エアブロアー

●マイクロファイバー

●iphoneに画像を転送ライトニングSDカードリーダー

●新品SDカード16GB

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

