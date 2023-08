[商品詳細等]

[概要詳細等]

❶2012年10月期の日本テレビ系土曜ドラマは

恩田陸の小説「夢違」を原案に“予知夢”を

モチーフに主演に 北川景子 、脚本に

大森寿美男で贈る、コミカルで摩訶不思議で

痛快なSF学園ファンタジー。

明るくて生徒思いな小学校教師という

表の顔を持ち他人に心を開かない腹黒な

本性を持つ武戸井彩未。

未来が見える少女と出会ったことから、

過酷な運命に翻弄される。

❷2012年放送の北川景子主演ドラマの劇場版

“悪夢ちゃん”こと結衣子と担任の彩未がいる

明恵小学校6年2組に転校生がやってきた

ことから巻き起こる騒動を描く。

2014年5月に放送されたスペシャル版も収録

☆ももいろクローバーZと北川景子さんの

奇跡のコラボきもクロZの特典映像が

特典としてついております。

[状態等]

・ディスクは概ね美品です。

視聴に問題となる傷や汚れはありません。

・ケース等も特に目立った傷や汚れはありません

⭐️中古である事をご理解の上ご検討下さい!

⭐️サンプル盤やレンタル落ではありません!

⭐️発送はメルカリ便のみで対応致します。

⭐️セット販売とさせて頂きます。

#北川景子 #GACKT #優香 #小日向文世

#木村真那月 #濱田マリ #岡田圭右 #和田正人

#キムラ緑子 #ももクロ #玉井詩織 #百田夏菜子 #佐々木彩夏 #有安杏果 #DVD #高城れに

#さらば愛しき悲しみたちよ #布袋寅泰

#マリウス葉 #セクゾ #sexyzone #dvd #大森寿美男 #DVD #日本映画 #横山克 #佐久間紀佳 #Bluray #Blu_ray #ブルーレイ #日本映画

ドラマDVD日本 映画DVD日本

初回限定版 spec ial

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

