激安価格の eLLa_Selectshop キャロットパンツ S カジュアルパンツ

【新品】eLLa_Selectshop carrot pants キャロットパンツ ブラック S

■金額

17600円

■カラー

ブラック(Black)

◾️サイズ

S

■生産地

korea

■Design

キャロットをイメージさせるような丸みのあるテーパードシルエットで、フロントに接ぎを入れることで脚長効果があり、脚がきれいに見えるデザインに仕上げた一枚。ゆとりのある腰回りのデザインがインスタイルも綺麗に仕上げてくれる。

シワになりにくい生地で綺麗めなシーンにも使えるパンツです。

■Material

ポリエステル 65%

レーヨン30%

ポリウレタン 5%

■その他詳細

お洗濯:手洗い可

透け感:無し

伸縮性:無し

Sサイズ

総丈:92cm

股上:33cm

股下:63cm

ウエスト:62cm〜84cm

ヒップ:118cm

わたり:68cm

carrot pants (black)

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

