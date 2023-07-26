激安 Pro MacBook 2019 な様専用 13inch ノートPC

MacBook Pro 2019

一押＞Thinkpad X280 新品SSD512GB/Office



MacBook Air 13.3インチ 2017

(以下Apple技術仕様書からのコピー)

MacBook Air M1 2020 512GB 16GB 8GPU

Touch Bar

抜群✨ネットもオフィスもOK✨すぐ使える初心者向ノートパソコン✨w9

Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar

Apple MacBook Air MGN93J/A シルバー M1 未開封新品



美品 NEC LAVIE NS100/N ノートパソコン

仕上げ

東芝 Satellite B354/23KW Windoes10 Home

スペースグレイ

初心者さんに♪カメラ＆Bluetooth✨Windows11の白いノートパソコン



富士通人気の赤ルビーレッド 高性能i3搭載 最新win11 テンキー メモリ4G

ディスプレイ

マウスコンピューター ゲーミングノートPC G-tune P5

Retinaディスプレイ

美品⚪︎Apple アップル M2チップ搭載 13.6インチ MacBookAir

IPSテクノロジー搭載13.3インチ（対角）LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応

LTE対応＞Let's cf-sz6 i5/16G/SSD512G/Office

対応するスケーリング解像度：

【初心者さんおすすめ】東芝 ノートパソコン★新品ＳＳＤ⇒５１２ＧＢ★バッテリー◎

1,680 x 1,050

ASUS 14.5型有機ELディスプレイ搭載ノートPC Core i7 16GB

1,440 x 900

【男前VAIO！】SONY ノートパソコン★新品のSSD512GB+Corei5

1,024 x 640

✨2018年製✨Corei5✨メモリ16G✨SSD1TB✨NECハイスペPC

500ニトの輝度

2020モデル⭐️ホワイト⭐️カメラWi-Fi⭐️SSD512ギガ⭐️テレワーク⭐️ゲーム

広色域（P3）

MacBookPro13 inch2016 Thunderboltジャンク

True Toneテクノロジー

MacBook Pro (16-inch, 2019) i9/64GB/4TB



週末特価Surface Pro3 Win11 i5 ME8G SSD256GB

プロセッサ

高スペックLenovo高速7世代AMD/新品SSD/Office/ノートパソコン

1.4GHzクアッドコアIntel Core i5（Turbo Boost使用時最大3.9GHz）、128MB eDRAM

Windows11❗️サクサクSSD・8GB⭐️設定済ノートパソコン⭐️オフィス⭐️u2



Steam Deck Windows11インストール済み オマケ多数

ストレージ

NEC versa pro JVF-3

256GB

◆NEC軽量ノート UltraLite VB◆かばんに入れてね◆その⑦



Toshiba Dynabook⭐️セール⭐️i5第6世代/8GB/ 256GB

メモリ

美品で希少な１４型デュアルストレージ仕様！第８世代コアｉ５に超高速新品ＳＳＤ搭載

8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ

美品 DELL Latitude 7290 SSD 512GB 8GB オフィス



NEC LaVie Note Standard PC-NS600MAW

グラフィックス

macBook Air 2014年モデル

Intel Iris Plus Graphics 645

富士通 LIFEBOOK U937/R SIM搭載 SSD ノートパソコン 良品

充電と拡張性

Panasonic Let's Note CF-SZ6ED3QS



☆すぐに使える☆ Panasonic Let’sNoteCF-SZ5 WUXGA

2つのThunderbolt 3（USB-C）ポート

surface pro 4 i5/4G/128G office2021 pro付



VAIO⑪/ノートパソコン/Windows11/corei7/SSD/軽量薄型

↓性能に関してもっと詳しく↓

Iris Pro Graphics ＆ Core i7HQ搭載 IPS液晶

https://support.apple.com/kb/SP799?locale=ja_JP

ジャンクiPad3 64G wifiモデル シルバー



新品同様lenovo ideapad flex 550 ryzen7 16gb

傷が付いていますがケースと30W充電器と2メートルのType-Cケーブルが付属しています。

★メルカリ限定価格★爆速SSD搭載★Win11/ノートパソコン/D2001



【NEC】Hybrid ZERO HZ650 ノートPC Office2021

汚れはありませんが傷がついています(写真に写ってるものが全てです)。裏面はケースの跡がついています。性能に問題はありません。バッテリーも大して弱ってるように感じません。

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2018



Lets note NX3 Windows 8 Pro（CF-NX3EDWCS）

質問があればコメントまでお願いします…

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 傷や汚れあり

MacBook Pro 2019(以下Apple技術仕様書からのコピー)Touch BarTouch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar仕上げスペースグレイディスプレイRetinaディスプレイIPSテクノロジー搭載13.3インチ（対角）LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応対応するスケーリング解像度：1,680 x 1,0501,440 x 9001,024 x 640500ニトの輝度広色域（P3）True Toneテクノロジープロセッサ1.4GHzクアッドコアIntel Core i5（Turbo Boost使用時最大3.9GHz）、128MB eDRAMストレージ256GBメモリ8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリグラフィックスIntel Iris Plus Graphics 645充電と拡張性2つのThunderbolt 3（USB-C）ポート↓性能に関してもっと詳しく↓https://support.apple.com/kb/SP799?locale=ja_JP傷が付いていますがケースと30W充電器と2メートルのType-Cケーブルが付属しています。汚れはありませんが傷がついています(写真に写ってるものが全てです)。裏面はケースの跡がついています。性能に問題はありません。バッテリーも大して弱ってるように感じません。質問があればコメントまでお願いします…

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 傷や汚れあり

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