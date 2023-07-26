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激安 Pro MacBook 2019 な様専用 13inch ノートPC

商品の説明

MacBook Pro 2019
一押＞Thinkpad X280 新品SSD512GB/Office

MacBook Air 13.3インチ　2017
(以下Apple技術仕様書からのコピー)
MacBook Air M1 2020 512GB 16GB 8GPU
Touch Bar
抜群✨ネットもオフィスもOK✨すぐ使える初心者向ノートパソコン✨w9
Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar
Apple MacBook Air MGN93J/A シルバー M1 未開封新品

美品 NEC LAVIE NS100/N ノートパソコン
仕上げ
東芝 Satellite B354/23KW Windoes10 Home
スペースグレイ
初心者さんに♪カメラ＆Bluetooth✨Windows11の白いノートパソコン

富士通人気の赤ルビーレッド 高性能i3搭載 最新win11 テンキー メモリ4G
ディスプレイ
マウスコンピューター ゲーミングノートPC G-tune P5
Retinaディスプレイ
美品⚪︎Apple アップル　M2チップ搭載　13.6インチ　MacBookAir
IPSテクノロジー搭載13.3インチ（対角）LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応
LTE対応＞Let's cf-sz6 i5/16G/SSD512G/Office
対応するスケーリング解像度：
【初心者さんおすすめ】東芝 ノートパソコン★新品ＳＳＤ⇒５１２ＧＢ★バッテリー◎
1,680 x 1,050
ASUS 14.5型有機ELディスプレイ搭載ノートPC Core i7 16GB
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【男前VAIO！】SONY ノートパソコン★新品のSSD512GB+Corei5
1,024 x 640
✨2018年製✨Corei5✨メモリ16G✨SSD1TB✨NECハイスペPC
500ニトの輝度
2020モデル⭐️ホワイト⭐️カメラWi-Fi⭐️SSD512ギガ⭐️テレワーク⭐️ゲーム
広色域（P3）
MacBookPro13 inch2016 Thunderboltジャンク
True Toneテクノロジー
MacBook Pro (16-inch, 2019) i9/64GB/4TB

週末特価Surface Pro3 Win11 i5 ME8G SSD256GB
プロセッサ
高スペックLenovo高速7世代AMD/新品SSD/Office/ノートパソコン
1.4GHzクアッドコアIntel Core i5（Turbo Boost使用時最大3.9GHz）、128MB eDRAM
Windows11❗️サクサクSSD・8GB⭐️設定済ノートパソコン⭐️オフィス⭐️u2

Steam Deck Windows11インストール済み オマケ多数
ストレージ
NEC versa pro JVF-3
256GB
◆NEC軽量ノート　UltraLite VB◆かばんに入れてね◆その⑦

Toshiba Dynabook⭐️セール⭐️i5第6世代/8GB/ 256GB
メモリ
美品で希少な１４型デュアルストレージ仕様！第８世代コアｉ５に超高速新品ＳＳＤ搭載
8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ
美品　DELL Latitude 7290　SSD　512GB　8GB　オフィス

NEC LaVie Note Standard PC-NS600MAW
グラフィックス
macBook Air 2014年モデル
Intel Iris Plus Graphics 645
富士通 LIFEBOOK U937/R SIM搭載 SSD ノートパソコン 良品
充電と拡張性
Panasonic Let's Note CF-SZ6ED3QS

☆すぐに使える☆ Panasonic Let’sNoteCF-SZ5 WUXGA
2つのThunderbolt 3（USB-C）ポート
surface pro 4 i5/4G/128G　office2021 pro付

VAIO⑪/ノートパソコン/Windows11/corei7/SSD/軽量薄型
↓性能に関してもっと詳しく↓
Iris Pro Graphics ＆ Core i7HQ搭載　IPS液晶
https://support.apple.com/kb/SP799?locale=ja_JP
ジャンクiPad3 64G wifiモデル　シルバー

新品同様lenovo ideapad flex 550 ryzen7 16gb
傷が付いていますがケースと30W充電器と2メートルのType-Cケーブルが付属しています。
★メルカリ限定価格★爆速SSD搭載★Win11/ノートパソコン/D2001

【NEC】Hybrid ZERO HZ650 ノートPC Office2021
汚れはありませんが傷がついています(写真に写ってるものが全てです)。裏面はケースの跡がついています。性能に問題はありません。バッテリーも大して弱ってるように感じません。
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2018

Lets note NX3 Windows 8 Pro（CF-NX3EDWCS）
質問があればコメントまでお願いします…

マイクロソフトオフィス,SSD】Windows11 ProBook 430 G1

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態傷や汚れあり

dell precision 7530 i7 8750H 16gb/256gb

健さま専用　MacBookPro

ジャンク ゲーミングノート ブルーレイ Dynabook AB75/RGSD

lenovo IdeaPad U310 Touch アダプター無し

【ほぼ新品】ドンキ小型ノートPC NANOTE NEXT ナノートネクスト
MacBook Pro 2019(以下Apple技術仕様書からのコピー)Touch BarTouch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar仕上げスペースグレイディスプレイRetinaディスプレイIPSテクノロジー搭載13.3インチ（対角）LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応対応するスケーリング解像度：1,680 x 1,0501,440 x 9001,024 x 640500ニトの輝度広色域（P3）True Toneテクノロジープロセッサ1.4GHzクアッドコアIntel Core i5（Turbo Boost使用時最大3.9GHz）、128MB eDRAMストレージ256GBメモリ8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリグラフィックスIntel Iris Plus Graphics 645充電と拡張性2つのThunderbolt 3（USB-C）ポート↓性能に関してもっと詳しく↓https://support.apple.com/kb/SP799?locale=ja_JP傷が付いていますがケースと30W充電器と2メートルのType-Cケーブルが付属しています。汚れはありませんが傷がついています(写真に写ってるものが全てです)。裏面はケースの跡がついています。性能に問題はありません。バッテリーも大して弱ってるように感じません。質問があればコメントまでお願いします…

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商品の状態傷や汚れあり

激安 Pro MacBook 2019 な様専用 13inch ノートPC

23分钟前

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