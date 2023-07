即購入OK

定価約13万円

他にもブランド物多数出品しております(*^^*)

#mimiliycloset

入手困難品

Guiptik

一目でChristian Louboutinと分かり、

普段使いと幅広いシーンで活用できるアイテムです。

シンプルなデザインでありながらも、フォルムの美しさとエレガントな大人の魅力を感じさせる一足です。

裏張り済み

極美品 1度使用しました

サテンとレースのデザインが繊細でフォルムがとても美しい

人気デザインのサンダルです

サイドとかかと部分がゴムになっています

やや小さめなので普段Sサイズを着用している方にもおすすめです

ストーム部分3cm 15cmのピンヒール

付属品 保存袋

サイズ36 23cm

カラー···ブラック

ヒール高さ···10.1cm〜

ソールヒール形···ピンヒール

ストラップ···ストラップあり

サンダル パンプス ピンヒール ヒール高

即購入OKクリスチャンルブタン定価約13万円他にもブランド物多数出品しております(*^^*)#mimiliycloset入手困難品 Guiptik一目でChristian Louboutinと分かり、普段使いと幅広いシーンで活用できるアイテムです。シンプルなデザインでありながらも、フォルムの美しさとエレガントな大人の魅力を感じさせる一足です。裏張り済み極美品 1度使用しましたサテンとレースのデザインが繊細でフォルムがとても美しい人気デザインのサンダルですサイドとかかと部分がゴムになっていますやや小さめなので普段Sサイズを着用している方にもおすすめですストーム部分3cm 15cmのピンヒール付属品 保存袋サイズ36 23cmカラー···ブラックヒール高さ···10.1cm〜ソールヒール形···ピンヒールストラップ···ストラップありサンダル パンプス ピンヒール ヒール高その他 シャネル プラダ ルブタン ディースク ヴィトン ディオール グッチ トリーバーチなど多数出品中ですm(*_ _)m

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 未使用に近い

