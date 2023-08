ご覧いただきありがとうございます♪

ヴィヴィアン ウエストウッド 2WAYショルダーバッグ デカロゴ 刺繍



Dior ショルダー ネイビー×金具ゴールド

#tomoのバッグ部屋

アニヤハインドマーチ アイズ クロスボディ Mini Eyes (使用1回のみ)



GUCCI ホースビット



セリーヌ マカダム柄肩掛けバッグ

◆アイテム

エルメス リンディ26 エトゥープ ショルダーバッグ

LOUIS VUITTON ルイヴィトン

BVLGARI ブルガリ セルペンティ マイクロ クロスボディ バッグ ブラック

エピ ハンドバッグ トートバッグ

【未使用】FURLA フルラショルダーバッグ ダブルファスナー

ワンショルダーバッグ アクセサリーポーチ

MiuMiu ミュウミュウ マテラッセ

手持ちカバン 手提げ鞄 LVロゴ

マイケルコース ショルダー バッグ ハンドバッグ 黒 MICHEAL KORS

ビジネス 仕事 プライベート 通勤通学

Coach コーチ ミッキーマウス がま口 キスロック バッグ Mickey

メンズ レディース 男女兼用 ユニセックス

上海限定✨スターバックス 保冷マグ 海外限定チェーンショルダーバッグ付き ボトル

エピレザー 革

【最終価格】トリーバーチペリーボンベ 2way ミニショルダーバッグ 55691

M5928J エピ テュレンPM

☆ようこyoko様専用☆ 人気 コーチ ドリーマー セット

ワンハンドル ハンドバッグ ショルダー

新品 COACH シグネチャー クロスグレーン レザー ジョーダン バックパック

イヴォワール アイボリー系

新品未使用 LOEWE ロエベ ハンモック サンドミンク スモール



ルイヴィトンモノグラムヴィバシテGM



s様専用 即購入可【輸入品】ラウンジフライ ハリーポッター スリザリンバッグ

◆サイズ

マイケルコース ショルダーバッグ モノグラム

たて:19㎝

ルイビトンベルニウースター

よこ:33㎝

PRADA/プラダ/ショルダーバッグ/斜め掛/チェーン付財布/クラッチ/ネイビー

マチ:13㎝

オールドコーチ 9755 シティバッグ 黒 ショルダーバッグ ターンロック

持ち手:52㎝(最大)

新品未使用 ステラマッカートニー ショルダーバッグ



FENDI モンスター チェーンウォレット

※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。

4/12限定価格❣️ ルイヴィトン ダヌーブ モノグラム



PRADAのバック



MIUMIU 2wayショルダーバッグ

◆素材

証明書付き Dior ディオール トロッター柄 サドルバッグ

レザー 革

THE TEXTURED BOX/ザ テクスチャード ボックス ザ ボックス



新品未使用♥ヴィヴィアンウエストウッド ジョアンナ バケットバック レザー 黒



美品 保存袋有 トッズ シャツバッグ 2way ショルダー レザー イエロー

◆仕様

最高級トゴレザー ハンドバッグ ショルダー紐付き コンパクト シンプル 斜め掛け

内ポケット×2

マイケルコースMICHAELKORS バッグ

外ファスナーポケット×1

tory burch トリーバーチ ハンドバッグ ショルダー ワンショルダー 黒



CHANEL イエロー バッグ



【良品】エムシーエム ショルダーバッグ スタッズ ミラ 2way ベージュ

◆状態

GUCCI グッチ エナメル インターロッキング 2way ショルダーバッグ

目立った汚れや破れ等はなく、まだまだご使用いただけます。

■美品■LOUIS VUITTON ルイヴィトン ヴェルニ ウースター バッグ



VERY 4月号掲載♡TOPKAPI SCOTCH GRAIN ショルダーバッグ

※状態に関しては人それぞれ感じ方が異なると思いますので、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。

コーチ F19250 ロゴモチーフ トートバッグ レザー



 Dolce and Gabbana 高級 バッグ(﹡ˆᴗˆ﹡)

※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。

美品★A.P.C Ninonミニバッグ



【美品】Samantha Thavasa✧レザートートバッグ チェーンショルダー



PRADA プラダ ナイロン ロゴプレート ショルダーバッグ レッド

◆詳細

お値下げ中!DIESEL 正規品 デニム ショルダーバッグ

大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。 安心してお買い求めください。

最終価格新品COACH DEMPSEY FILE デンプシー ショルダーバッグ



【美品】agnes b アニエスべー ショルダーバッグ レザー ブラック



【極美品】coach コーチ 斜め掛けバッグ 男女兼用

◆お願い

ザネラートとパンツスーツ

素人検品のためまれに見落としがございます。

未使用 Kate spadeケイトスペード ベビーピンク ミニバッグ

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

LOEWE フラメンコ コーラル×ピンク ショルダー 斜め掛け 2way

また、小物等は特段の表記がない限り付属致しません。

✨極美品✨COACH コーチ ショルダーバッグ レザー ブラウン キャメル



ルイヴィトン モノグラム イディール ロマンス ショルダーバッグ セピア



chiiiibag ワイドベルトボストン

◆配送

【マークジェイコブス】ショルダーバック&財布

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

超希少✨COACH ショルダーバッグ ターンロック 2way レザー ピスタチオ



vasic vond mini



新品★COACH★DISNEY X COACHフライトバッグ19 CG969

✅お取引について

イエローショルダーバッグ

ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

シャネルCHANEL チェーンショルダー サテン ヴィンテージ

(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ

コールハーン アウトレット品 未使用品



☆かぼちゃ様専用ページです ハンドメイド 蓋付きショルダーバッグ 市松模様

ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。

【美品】COACH オールドコーチ ショルダーバッグ ターンロック 5130



sergio rossi セルジオロッシ ショルダーバッグ クラッチバッグ



極美品★バリー ショルダーバッグ キルティング チェーン レザー ブラック

管理番号:702-

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます♪#tomoのバッグ部屋◆アイテム LOUIS VUITTON ルイヴィトン エピ ハンドバッグ トートバッグ ワンショルダーバッグ アクセサリーポーチ手持ちカバン 手提げ鞄 LVロゴビジネス 仕事 プライベート 通勤通学 メンズ レディース 男女兼用 ユニセックスエピレザー 革 M5928J エピ テュレンPM ワンハンドル ハンドバッグ ショルダー イヴォワール アイボリー系 ◆サイズたて:19㎝よこ:33㎝マチ:13㎝持ち手:52㎝(最大)※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。◆素材レザー 革◆仕様内ポケット×2外ファスナーポケット×1◆状態目立った汚れや破れ等はなく、まだまだご使用いただけます。※状態に関しては人それぞれ感じ方が異なると思いますので、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。 ◆詳細大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。 安心してお買い求めください。◆お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。また、小物等は特段の表記がない限り付属致しません。◆配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 ✅お取引についてご不明点ございましたらお気軽にコメントください。(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。管理番号:702-

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

先着順 美品 マイケルコース MK ハンドバッグ ショルダーバッグ 長財布YELLO バッグ ドラゴンスキン【美品】⛄美品⛄️ ルイヴィトン モノグラム アマゾン ショルダーバッグCOACH ウィロウ ショルダーバッグ C2590 アイボリー 2 wayANTEPRIMA 美品 ショルダーバッグ ルッケット ブラック美品★ クロエ Chloe エルシー ELSIE ショルダーバッグ ピンクPRADA ショルダーバッグ ナイロン 三角ロゴ プレート 黒 ブラック未使用 フェイラー ☆ ローズ柄 シュニール織 ショルダーバッグ 日本製 黒GIVENCHY キルティング レザー ショルダーバッグ3.1フィリップリム サッチェルバッグ