モンクレールの大人気ダウンベストLANOUXです。

品番D2091433300568950

トリコロールラインがフードに付いているモンクレールらしいデザインです。

素材もシャイニーの定番ナイロン素材の為、今後も長く着用いただけます。

表記サイズ1のブラックです。

モンクレール国内正規店の購入商品です。

モンクレールジャパンタグ、品番タグやQRコードも付属致しますので修理は安心して国内のモンクレールにお出しいただけます。

DISTタグも付いている比較的新しい年式のお品です。

中古ですが目立つダメージは見当たらず綺麗なお品です。

画像をご確認くださいませ。

着丈約63肩幅約41.5身幅脇下約53です。

付属品は無しです。

管理NO1585

カラーブラック

カラー···ブラック

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

素材···ナイロン

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

#MONCLER

#モンクレール

#ダウン

#ダウンベスト

#LANOUX

#ミリエル

#ブラックダウン

#シャイニーナイロン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

