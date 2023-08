BURBERRY LonDon

バーバリーロンドン ナイロンジャケット コート ノバチェック アウター



イギリスロンドンの正統派バーバリーキルティングジャケットです。裏側はノバチェックです。ハーフコートで、お買い物、車での移動、公園お散歩など気軽に羽織ることができて活用範囲が広いです。

くすみがちな冬の光景に色どりを添えて、気持ちが明るくなります。

・1枚目、2枚目のお写真が実物に近い、発色のよいきれいなカラーです

・台襟付きショールカラー お襟の裏側もチェックです

・お袖口はチェックを見せて折り曲げています

・燻しボタンにBURBERRYの刻印

・両サイドに大き目アウトポケットがあり便利です

・中綿入りキルティングで軽く暖かです

・イギリスロンドンで購入

およそのサイズです

肩幅 41 身幅 50 着丈 66 袖丈 61

M~Lサイズの方へ(実寸をご参考に)

クリーニング済で、大きな傷や目立つ汚れもなくきれいな状態です。極些少な着用感はご了承下さい。

カラー...イエロー

着丈...ミドル

柄・デザイン...無地

ジップ・ボタン...ボタン留め

フード...フードなし

季節感...春、秋、冬

☆キルティングコートのみの出品です

★♪気持ちのよいお取引の為に必ずお読みください♪★

★自宅保管をご理解下さり、記載していない些細な汚れや匂い、見落としなどお許し下さい。お色の多少の違い、サイズの誤差はご了承下さい。

新品、中古とも完璧な商品説明をお求めの方はご遠慮下さい。

☆ご質問はご購入前にお願いします。

☆画像、説明文の転用はご遠慮下さい。

☆購入時期や価格が分る物は記載しておりますのでご質問いただいても回答できません。

☆評価のない方、悪い評価が3以上の方は、申し訳ございませんがお取引は控えておりますので、質問、入札はご遠慮下さい。

☆大変申し訳ございませんが、入札の取り消し、落札後のキャンセル、返品返金は致しませんので熟考の上ご入札をお願いします。

☆約1週間ですべてが終了できる、誠実なお取引を希望します。

☆お手数をおかけしますがプロフィールをご覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

