FRAME

LE SLOUCH - Straight leg jeans

ハイウエストではなく少しヒップハングです。

ゆったりしたシンプルなストレートレッグで

色以外は定番の形です。

鮮やかなKELLY GREENで発色が良く、

かつ上品なカラーデニムです。

サイズ 26

ウエスト 82

着丈 99

股上 26.5

股下 74

渡り幅 30

膝幅 21

裾幅 18

ヒップ幅 102

コットン100

ストレッチなし

新品の綺麗なコンディションです。

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

シルエット···ストレート

カラー···グリーン

使用のトルソー

バスト77CM、

ウエスト58CM

ヒップ85CMです。

随時追加&セールします!

発送方法をゆうゆうメルカリ便に変更も出来ます。

※購入前にお知らせ頂けますと、コンビニ受け取りに変更も

出来ます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フレーム 商品の状態 新品、未使用

