とっておきし新春福袋 ガンダム　フィギュア　ガシャポン戦士　SDガンダムフルカラー　その他 キャラクターグッズ

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（書ききれないので注意点などはコメントに続きます。）
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【内容】(NEXT,DASH,f)ガンダム 2ガンキャノンシャアザクシャアズゴックズゴックドム(バズ,サーベル2)ボール(通常2,K型3)アッグガイガッシャルナタンクアレックスEz8グフカスタム(サーベル,シールド)ヅダ(1,2,3番機)オッゴ 2試作2号機(SP) 2Z(SP,ランチャー)ジ・Oヘイズル改(通常,実戦2)ハイゼンスレイIIフルアーマーMk-IIMk-III(SP)SガンダムZプラスνジェガン 2サザビー(SP)ギラ・ドーガ(通常,レズン)量産型ν(ファンネル,インコム2)リ・ガズィ・カスタムユニコーン(ユニコーン,デストロイ2,覚醒2)94式ベース・ジャバー 2バンシィ(ユニコーン,デストロイSP)ノルン(ユニコーン,デストロイ)ジェスタ 3ジェガン(エコーズ)グスタフ・カール 289式ベース・ジャバーシナンジュ(SP)ローゼン・ズールクシャトリヤ(SP)ギラ・ズールシルヴァ・バレトF91デナン・ゲー(黒)デナン・ゾン(黒,通常2)RXF91改クロスボーンX1(SP) 2X2改(SP)X2ゴトラタンゴッドマスターウイングゼロ(通常,SP)トールギスIII 4DX 2ベルティゴ 2∀(ライフル,ハンマー2)ターンXストライク 2ストライクフリーダム(通常,SP)ガナーザクレッドフレームノワールエクシアダブルオーオーライザー 2リボーンズ 2スサノオ 3AGE-FX 2G-セルフ(大気圏,宇宙)G-アルケインモンテーロバルバトス(太刀) 2クタン参型 2グレイズ 2戦国アストレイフェニックス騎士神竜士レッドランダー騎士ユニコーン(マスクド,ビースト)にせガンダム武者頑駄無摩亜屈ガンキラー 2※未完成ウイングゼロ(SP)ヅダ(1番機)※未開封ゼータ(SP) 3ゴトラタン 2ベルティゴ 2∀(ライフル)ボールK型 2ガッシャ 2にせガンダムフルアーマーMk-IIアレックスマスター 2バンシィ(SP)サザビー(SP) 2【その他】ガンダムアッガイXケンプファージェガンザッパーザク（書ききれないので注意点などはコメントに続きます。）