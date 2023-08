格安販売中 蜜柑色 写真

お迎え頂きありがとうございます!

引き続き、どうぞ宜しくお願い致します*

蜜柑色



即購入 歓迎です。

ミニ(A6の半分)サイズ(自己裁断)

※用紙 / コピック専用画学紙

※使用画材 / コピック、耐水性インク、コピックマルチライナー、ホワイト使用

※丁寧に作成しておりますが、素人手描き作品ですので、色ムラ、はみ出し、裏写り、毛羽立ち、滲み等ございます。

※スキャン画像です。出来るだけ実物と同じ色味になるよう心がけていますが、多少の差異があります。

※原画にはsampleの文字は入っておりません。

※イラストはクリアポケットに入れ、段ボール等厚紙で挟み、強化しての発送になります。

※sns掲載、ポストカードなどグッズ制作の二次利用いたします。

お含みおきくださいますと幸いです。

※著作権はまりまりにあります。

二次配布、商用利用、転載盗作はご遠慮ください。

不要になった場合、破棄のご対応よろしくお願い申し上げます。

上記にご理解頂ける方のみ、ご購入をお願いいたします。

よろしくお願い致します。

手書きイラスト

アナログイラスト

オリジナルイラスト

セーラームーン

プリキュア

リゼロ

犬夜叉

らんま1/2

うる星やつら

ポケモン 東方プロジェクト

幽遊白書

プリパラ

プリチャン

CCさくら

FF

お迎え頂きありがとうございます!引き続き、どうぞ宜しくお願い致します*即購入 歓迎です。ミニ(A6の半分)サイズ(自己裁断)※用紙 / コピック専用画学紙※使用画材 / コピック、耐水性インク、コピックマルチライナー、ホワイト使用※丁寧に作成しておりますが、素人手描き作品ですので、色ムラ、はみ出し、裏写り、毛羽立ち、滲み等ございます。※スキャン画像です。出来るだけ実物と同じ色味になるよう心がけていますが、多少の差異があります。※原画にはsampleの文字は入っておりません。 ※イラストはクリアポケットに入れ、段ボール等厚紙で挟み、強化しての発送になります。※sns掲載、ポストカードなどグッズ制作の二次利用いたします。お含みおきくださいますと幸いです。※著作権はまりまりにあります。二次配布、商用利用、転載盗作はご遠慮ください。 不要になった場合、破棄のご対応よろしくお願い申し上げます。上記にご理解頂ける方のみ、ご購入をお願いいたします。よろしくお願い致します。 手書きイラスト アナログイラスト オリジナルイラスト セーラームーン プリキュア リゼロ 犬夜叉 らんま1/2 うる星やつら ポケモン 東方プロジェクト 幽遊白書 プリパラ プリチャンCCさくらFF

