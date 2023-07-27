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【超目玉】 SOFA RODEZ 2P 2P) ソファ (ロデ ラブソファ

商品の説明

3年ほど前に購入しました。
【値下げしました】NOYES Grow 2人掛け アップルグリーン
醤油シミや、白抜きのシミ、薄らとしたシミ(写真4枚目)があります。しっかりとシミ落とししなかったので、落ちるのかどうか分かりません。
【美品】ニトリ　カジュアルソファ
その他は目立った傷汚れはないですが、素人チェックで抜けているかもしれませんのでご容赦ください。
【極美品】二人掛けソファ 木製 ナチュラル 北欧風 天然木 グレー

【dskssk.com様専用】カリモク60 Ｋチェア2シーター　モケットグリーン
カラー...ブルー
2WAY Emilia オットマン付き2人掛けソファ ラブソファ ブラウン
サイズ...2～2.5人掛け（100～170cm）
ここなつ様専用ページ
機能...ロータイプ
【定価91,000円】廃盤　ケユカ ソファ　レム　グレー　2人掛け　オーダー生地
テイスト...インダストリアル, コースタル・海岸風, ミッドセンチュリー, モダン, レトロ・ミッドセンチュリー

journal standard Furniture LAVALSOFA　おまけ

商品の情報

ブランドジャーナルスタンダードファニチャー
商品の状態やや傷や汚れあり

PÄRUP ペルプ　IKEAソファ　2人掛け　2.5人掛け

無印良品 ベンチソファ(関東圏 配送、設置無料)

ソファー　2.5人掛け　スミシア・インテリア

ウニコキルプ　二人掛けソファー　アームレスト　ファブリック　シンブル

新生活応援Francfranc未使用ワインカラー

要問合わせ♥️愛すべきモリス♥️ロココ調　お洒落　チェア　椅子　店舗　　4種

ニトリ合皮ソファー(2人用、傷・汚れに強い)
3年ほど前に購入しました。醤油シミや、白抜きのシミ、薄らとしたシミ(写真4枚目)があります。しっかりとシミ落とししなかったので、落ちるのかどうか分かりません。その他は目立った傷汚れはないですが、素人チェックで抜けているかもしれませんのでご容赦ください。カラー...ブルーサイズ...2～2.5人掛け（100～170cm）機能...ロータイプテイスト...インダストリアル, コースタル・海岸風, ミッドセンチュリー, モダン, レトロ・ミッドセンチュリー

商品の情報

ブランドジャーナルスタンダードファニチャー
商品の状態やや傷や汚れあり

【超目玉】 SOFA RODEZ 2P 2P) ソファ (ロデ ラブソファ

28分钟前

【超目玉】 SOFA RODEZ 2P 2P) ソファ (ロデ ラブソファ

¥38,000 ¥21,660

(税込) 送料込み
9
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商品の情報

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出品者

c4ad90

 1924

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コメント (4)

c4ad90
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森の雑貨屋さん RODEZ SOFA 2P (ロデ ソファ 2P) | www.kdcow.com

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大型商品》RODEZ SOFA NUDE 2nd 2シーター ロデソファ セカンド ＿＿

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2人掛けソファ ロデソファ デニム Rodez Sofa 2P DENIM ジャーナルスタンダードファニチャー journal standard Furniture

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楽天市場】journal standard Furniture ジャーナルスタンダード

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