【超目玉】 SOFA RODEZ 2P 2P) ソファ (ロデ ラブソファ

3年ほど前に購入しました。

【値下げしました】NOYES Grow 2人掛け アップルグリーン

醤油シミや、白抜きのシミ、薄らとしたシミ(写真4枚目)があります。しっかりとシミ落とししなかったので、落ちるのかどうか分かりません。

【美品】ニトリ カジュアルソファ

その他は目立った傷汚れはないですが、素人チェックで抜けているかもしれませんのでご容赦ください。

【極美品】二人掛けソファ 木製 ナチュラル 北欧風 天然木 グレー



【dskssk.com様専用】カリモク60 Ｋチェア2シーター モケットグリーン

カラー...ブルー

2WAY Emilia オットマン付き2人掛けソファ ラブソファ ブラウン

サイズ...2～2.5人掛け（100～170cm）

ここなつ様専用ページ

機能...ロータイプ

【定価91,000円】廃盤 ケユカ ソファ レム グレー 2人掛け オーダー生地

テイスト...インダストリアル, コースタル・海岸風, ミッドセンチュリー, モダン, レトロ・ミッドセンチュリー

商品の情報 ブランド ジャーナルスタンダードファニチャー 商品の状態 やや傷や汚れあり

3年ほど前に購入しました。醤油シミや、白抜きのシミ、薄らとしたシミ(写真4枚目)があります。しっかりとシミ落とししなかったので、落ちるのかどうか分かりません。その他は目立った傷汚れはないですが、素人チェックで抜けているかもしれませんのでご容赦ください。カラー...ブルーサイズ...2～2.5人掛け（100～170cm）機能...ロータイプテイスト...インダストリアル, コースタル・海岸風, ミッドセンチュリー, モダン, レトロ・ミッドセンチュリー

商品の情報 ブランド ジャーナルスタンダードファニチャー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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