THE NORTH FACE

GORE-TEX リバーシブル ダウンベスト

・カラー:ブラック/グレー

・定価:45000円~50000円

・サイズ:着丈67cm、身幅53.5cm、肩幅43cm

・オンラインで美品を購入、サイズが合わなかった為一度も着用せず販売

・破れ、ほつれ、目立つ汚れはありませんでした。

・たたみジワはついているものの、状態はいいと思います。

特長

・防水耐久性や防風性、優れた透湿性を提供する

[GORE-TEX Paclite]をシェルに使用。

・800フィルパワーのRDSグースダウンを使用しており非常に暖かいです。

※中古品のためご納得の上ご購入お願い致します。

※商品は折り畳んで段ボールにて発送致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

