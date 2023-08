こんにちは、まどかです☆

今回は、ごちうさからチノさんのチアガールVerフィギュアをお持ちしました。

お取引ご希望の方は、プロフィールをご一読願います(>_<)

即購入、無言取引OK☆

値引き交渉、その他ご相談など大歓迎です(≧◇≦)

(その場でコメント対応していただける方のみ)

※ただし、相場以上のお値引は、勝手ながらご希望に沿いかねる場合がありますm(_ _)m

よろしければ、その他のアニメグッズもご用意しております

#他アニメグッズ

箱から出している写真は、2体あるうち私が飾っているものです。

お渡しする品は、こちらではなく、保管しているもう1体の未開封のものになります。

※未開封&未使用品です。

暗い場所でしばらく保管しています。そのため、未使用に近い状態とさせていただきます。

撮影時、くまなく状態を目視確認しました。本体の状態は良好です。しかし、箱などにあるヘコミや小さなキズ、輸送時に生じた傷みにつきましては、ご理解していただく必要があるかもしれません。

箱底のテープは落下防止のために貼ってあります。

以前、他のフィギュアを段ボールから出して開封しようとしたとき、運悪く、そのフィギュアの箱底が開いてしまい、台無しにしてしまった経験があります(>_<)

(こちらの商品は事故もなく、箱底から開封をしていないのでご安心ください)

以下、商品説明です。

大人気作品「ご注文はうさぎですか??」より、ヒロイン、チノさんのスケールフィギュアです!

普段とは違うチアガールの衣装と、ふたつ結びにしたロングヘアー。

スラリと伸びた脚、短すぎるスカート。いつものチノさんとはひと味違う魅力に、目が合うたび、なでなでしたくなること間違いなしの1/7スケールフィギュアです(≧▽≦)

よろしければ、この機会にご検討されてはいかかでしょうか?

ご注文はうさぎですか?

ごちうさ

チノ

香風チノ

香風智乃

ちの

ココア

リゼ

シャロ

千夜

マヤ

メグ

チマメ隊

フィギュア

ティッピー

まんがタイムきらら

アニメ

漫画

マンガ

芳文社

Is the order a rabbit?

キャラクターグッズ

ねんどろいど

PLUM

アト…

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

