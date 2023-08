NIKE AIR JORDAN 1 HIGH OG "PROTOTYPE"

写真5枚目のように、ハイカット部分の点線に反って切っていただくとローカットとしても吐くことが可能な2Wayタイプです

また、リフレクターも着いているので光が当たると反射し足元を輝かせます。

最終値下げしました

19200円→現在

一般販売価格より5000円以上安くしています。

売り切りのため早い者勝ちでお願いします。

着用回数2回 とても美品です。

足のサイズが合わなかったため出品します。

(スニーカーズにて購入)

今作の"PROTOTYPE"(プロトタイプ)は、その名の通りパーツごとに異なる配色がなされたカラフルな一足だ。ホワイトレザーのベースとベージュのスエードオーバーレイとのコントラストを演出する、足首周りの鮮やかなブルーのカラーリングが印象的だ。シュータンとトゥの小さなスウッシュの刺繍はトータルオレンジもアクセントとなっている。スウッシュとシューレース、アウトラバーソールのブラックが、シューズに力強さを与えている。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm 商品の状態 未使用に近い

