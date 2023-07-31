【人気No.1】 DENON DP-300F レコード　レコードプレーヤー　デノン その他

DENON

DM-750 BLK （ブラック）オリンパス ボイスレコーダー

デノン

Technics SL-1300MK2 プレーヤー、77年当時のDD高級機

レコードプレーヤー

BMB 電波式ワイヤレスマイクセット WT-8500×1 WM-850×2



mio123様専用SONY DTC-59ES DAT 動作品！

年に数回ちょろっと使用してました。

iFi XDSD GRYPHON SILVER ミニミニケーブル付き

針の交換がめんどくさくここ最近は出番が無かったので使ってくれる方にお譲りします。

パイオニア CDJ-800MK2 dj CDプレーヤー ディスクプレーヤー



SONY ZS-E80(W) ソニー CDラジオ

説明書等はありませんがネットからpdfを拾えるはずです。

UR-RT4



IKEA SYMFONISK シンフォニスク

下記、DENON公式から転記。

HyperX QuadCast USBマイク スタンドセット



ICD-TX650

主な仕様 - DP-300F

【中古動作品】ケンウッド チューナーアンプ A-K805

【モーター部】

DENON PMA-1500RE プリメインアンプ

駆動方式／ベルトドライブ

Pioneer stellanova APS-WF02 ワイヤレスユニット

回転数／33・1/3、45rpm

美品 DUAL GATE DS201 / DRAWMER ノイズゲート

ワウ・フラッター／0.1％（WRMS）

ONKYO NFR-9X（2015年製）

ターンテーブル／アルミダイカスト

PSVANE WE274B プスバン 整流管 真空管 元箱付き

負荷特性／針圧80gで0%

未使用品 dbx 1ch 31バンド グラフィックイコライザー 131S



【超希少品】 スーパーオーディオ プロセッサー Dynavector SSP-5

【アーム部】

激レア Technics テクニクス 非売品 店頭販促用ディスプレイ 2点セット

方式／スタティックバランスストレートタイプ

【新品】 DENON デノン CDレシーバーシステム コンポ D-T1 ブラック

有効長／221.5mm

BOSE WAVE MUSIC SYSTEM 美品 使用少 リモコン有 動作OK

オーバーハング／19mm

TEAC X-1000R オープンリールデッキ￼

トラッキングエラー／3°以内

BOSE ウェーブサウンドタッチミュージックシステムIV

針圧調整範囲／0～4.0g（1目盛 0.1g）

完動品 美品 SONY CDウォークマン D-NE20 S

適合カートリッジ重量／4.5～9.5g（ヘッドシェル含まず）

AutoMemo S ソースネクスト ボイスレコーダー



SONY ソニー MDウォークマン MZ-R3中古動作品

【カートリッジ部】

パイオニア カラオケLDプレイヤー CLD-K800 リモコン付き。

形式／MM型

値下げ！Panasonic IHクッキングヒーター KZ-KG22D 2018

適正針圧／2.0g

DENON DP-500M

カートリッジ質量／5g

パイオニア ステレオターンテーブル PL-J2500

交換針／DSN-85 希望小売価格 4,290円（税込）

Y4699 動作品 Pioneer SG-100 パイオニア

付属ヘッドシェル質量／10g 交換用専用シェル プレミアムシルバー/ブラック ：希望小売価格5,280円（税込）

Pioneer PL-A500S カートリッジ・ヘッドシェル付き 良品



maxell Metal Vertex カセットテープ

【総合】

昭和レトロ 希少 ラジカセ MR-U4SX SANYO サンヨー 動作品

電源／AC100V 50/60Hz

Grace G-540 グレース J型 トーンアーム

消費電力／2W

KORG 1bit USB DAコンバータ DS-DAC-10-SV

寸法／W434×H122×D381mm（フット含む）

【中古】SONY ソニー TC-K555ESカセットデッキ 動作品ですがジャンク

質量／5.5kg

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

DENONデノンレコードプレーヤー年に数回ちょろっと使用してました。針の交換がめんどくさくここ最近は出番が無かったので使ってくれる方にお譲りします。説明書等はありませんがネットからpdfを拾えるはずです。下記、DENON公式から転記。主な仕様 - DP-300F【モーター部】駆動方式／ベルトドライブ回転数／33・1/3、45rpmワウ・フラッター／0.1％（WRMS）ターンテーブル／アルミダイカスト負荷特性／針圧80gで0%【アーム部】方式／スタティックバランスストレートタイプ有効長／221.5mmオーバーハング／19mmトラッキングエラー／3°以内針圧調整範囲／0～4.0g（1目盛 0.1g）適合カートリッジ重量／4.5～9.5g（ヘッドシェル含まず）【カートリッジ部】形式／MM型適正針圧／2.0gカートリッジ質量／5g交換針／DSN-85 希望小売価格 4,290円（税込）付属ヘッドシェル質量／10g 交換用専用シェル プレミアムシルバー/ブラック ：希望小売価格5,280円（税込）【総合】電源／AC100V 50/60Hz消費電力／2W寸法／W434×H122×D381mm（フット含む）質量／5.5kg

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Technicsテクニクスターンテーブルレコードプレーヤー SL-3パナソニック Panasonic CQ-VX5500 希少 当時物 作動OK