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人気新品入荷 サナ直筆サイン入り超大型写真…TWICE‥SANA…⑤ アイドル

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サナ直筆サイン入り超大型フォト…
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SANA
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韓国のガールズグループTWICEのメンバー。
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JYPエンターテインメント所属。
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大阪府大阪市天王寺区出身。
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本名は湊﨑 紗夏。 
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こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。
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ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…
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複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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サナ直筆サイン入り超大型フォト…SANA新品…極美品…撮影時のみ開封…約254mm×203mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。サナ日本出身のアイドル。韓国のガールズグループTWICEのメンバー。JYPエンターテインメント所属。大阪府大阪市天王寺区出身。本名は湊﨑 紗夏。 値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

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人気新品入荷 サナ直筆サイン入り超大型写真…TWICE‥SANA…⑤ アイドル

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サナ直筆サイン入り超大型写真…SANA…TWICE…⑤ 特選タイムセール

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奉呈 サナ直筆サイン入り超大型写真…SANA…TWICE⑦ heeremacompany.com

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新商品 サナ直筆サイン入り超大型写真…SANA…TWICE⑦ heeremacompany.com

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