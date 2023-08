人気新品入荷 サナ直筆サイン入り超大型写真…TWICE‥SANA…⑤ アイドル

サナ直筆サイン入り超大型フォト…

TWICE トレカ 本日24時まで1000円OFF

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

サナ直筆サイン入り超大型フォト…SANA新品…極美品…撮影時のみ開封…約254mm×203mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。サナ日本出身のアイドル。韓国のガールズグループTWICEのメンバー。JYPエンターテインメント所属。大阪府大阪市天王寺区出身。本名は湊﨑 紗夏。 値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

