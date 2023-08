ご覧いただきありがとうございます✨

超美品SurfacePro7+ Win11 8G/128G Office2021



おかげさまで200件以上の中古パソコンのお取引で100%の良い評価をいただいでおります✨

自信を持って皆様の満足できる商品を取り揃えておりますのでよろしくお願いいたします✨

【訳ありポイント】

・気になる程ではないのですが、液晶の周りが少し黄色っぽく感じます(写真7枚目)

・ブルーレイドライブ搭載ですが、Blu-rayの読み込みができません。

DVDは読み込み可能です。

以上の点より、訳アリとしてお安く出品いたします。

全体的に清潔感があり人気のLIFEBOOKノートパソコンです✨

♡主婦・初心者の方におすすめ♡

初めてのパソコンとしても◎

✅すぐに使えるように初期設定済み✨

✅コメントなし即購入OK✨

✅最上級CPUのCore i7搭載で動作サクサク✨

✅メモリを8GBに増やしてあるのでブラウザのタブを複数開いたり、いろんなソフトを同時に開いたりといった用途にも対応✨

✅新品のSSDに交換済ですぐに故障といった不安もありません✨

✅インターネット閲覧、動画の視聴、文書の作成、軽い動画編集などの作業が問題なくご利用できます✨

✅Microsoft Office Online、Libre Officeでワード、エクセル、パワーポイントの編集ができます✨

✅便利ソフトも複数インストール済✨

⭐️ノートPC一覧はこちら⇒#さなPC

【仕様】

メーカー:FUJITSU

カラー:白

OS:Windows10

CPU:Core i7 4702MQ

ストレージ:SSD256GB(新品)

メモリ:8GB

液晶:15.6型/タッチパネル/光沢

光学ドライブ:Blu-rayドライブ(DVDのみ使用可)

【動作確認】

インターネット接続(有線・無線Wi-Fi):◯

SDカード:◯

USBポート:◯

光学ドライブ(再生):◯

スピーカー/ヘッドホン/マイク:◯

キーボード/タッチパッド:◯

タッチパネル:◯

Webカメラ:◯

Bluetooth:◯

バッテリー充電:◯

【付属品】

ACアダプター

電源ケーブル

【保証内容】

到着後1週間(評価前)は初期不良等対応致します。

詳しい保証内容はプロフィールをご覧下さい。

バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。

♡他にもパソコン出品中♡

#さなPC

@259

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 目立った傷や汚れなし

