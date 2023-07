大人気の 【PSA10】ルギア ミラー 102/171 XY ポケモンカードゲーム

・ルギア 102/171 ミラー

2017 Pokemon Japanese the Best of XY 102 Lugia-Reverse Foil

PSA10枚数:38枚 (2023/5/26時点)

私が鑑定に提出したワンオーナー品です。

返却されて開封後まず最初にスリーブに封入しております。

UVカット専用スリーブ→プチプチ→ジップロック(防水)で梱包し、手渡しの宅急便コンパクトで発送致します。

PSA9や10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。

ご質問などございましたらお気軽にお聞きください。

ポケカ

ポケモンカードゲームXY

XY BREAK

ハイクラスパック

THE BEST OF XY

プレッシャー

ライジングバーン

イラスト:TOKIYA

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

