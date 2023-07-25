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大人気の 【PSA10】ルギア ミラー 102/171 XY ポケモンカードゲーム

商品の説明

・ルギア 102/171 ミラー
7227様用
2017 Pokemon Japanese the Best of XY 102 Lugia-Reverse Foil
【美品】ポケカ　カイSAR
PSA10枚数：38枚 (2023/5/26時点)
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私が鑑定に提出したワンオーナー品です。
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返却されて開封後まず最初にスリーブに封入しております。
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UVカット専用スリーブ→プチプチ→ジップロック（防水）で梱包し、手渡しの宅急便コンパクトで発送致します。
ザッツ様専用コルニの気合い2枚
PSA9や10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。
ポケモンカード パラダイムトリガー 3box シュリンク付きです。
ご質問などございましたらお気軽にお聞きください。
ソレナ様専用　パオジアンex sar ur sr 基本水エネルギーur

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ハイクラスパック
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THE BEST OF XY
ポケモンカード 25thプロモパック　プロモカードパック　4パック　未開封
プレッシャー
スイレン　SR　海外版 英語版　③
ライジングバーン
ポケモンカードVSTARユニバース　トリプレットビートシュリンク付き各1box
イラスト：TOKIYA

バイオレットex　2BOX(シュリンク付き)

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

プロモカードパック　Yu Nagaba 長場雄 イーブイ10パック

ポケモンカードゲーム VSTARユニバース 3BOX シュリンク付き
・ルギア 102/171 ミラー2017 Pokemon Japanese the Best of XY 102 Lugia-Reverse FoilPSA10枚数：38枚 (2023/5/26時点)私が鑑定に提出したワンオーナー品です。返却されて開封後まず最初にスリーブに封入しております。UVカット専用スリーブ→プチプチ→ジップロック（防水）で梱包し、手渡しの宅急便コンパクトで発送致します。PSA9や10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。ご質問などございましたらお気軽にお聞きください。ポケカポケモンカードゲームXYXY BREAKハイクラスパックTHE BEST OF XYプレッシャーライジングバーンイラスト：TOKIYA

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大人気の 【PSA10】ルギア ミラー 102/171 XY ポケモンカードゲーム

44分钟前

大人気の 【PSA10】ルギア ミラー 102/171 XY ポケモンカードゲーム

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