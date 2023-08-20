【2022福袋】 ツウィ直筆サイン入り2Lサイズ写真…Tzuyu…TWICE…34 アイドル

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ツウィ直筆サイン入り2Lサイズフォト…Tzuyu新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します。値下げは出来ません…即購入で構いません。ツウィ台湾出身のアイドル。韓国の女性アイドルグループ・TWICEのメンバー。JYPエンターテインメント所属。台南市東区出身。本名は、周子瑜。生年月日： 1999年6月14日 (年齢 23歳)身長： 172 cmこちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

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