■ BLAMINK ブラミンク

※定価 ..¥99,000 (税込)

艶やかな素材が特徴的なセミフレアスカート。

サイドにギャザーを寄せたアシンメトリーデザインがポイントのアイテム♡

ハリのあるサラッとした生地で

動くたびに揺れる光沢がゴージャスで素敵です。

シルエットもとても美しく

だれでもスタイル良く着こなせる事ができます。

冬はボトムにデニムをレイヤードしても可愛いです

(*´꒳`*)

変形 サイドリボン サイドホック アシンメトリー フレアー ロングスカート レディース

■カラー

ゴールド ブラウン

花柄が可愛いです。一年中着用できる商品だと思います。



■サイズ 36 (S-M相当)

ウエスト 34cm

着丈 85cm ※中心部分

(大体の平置き実寸)

■素材

レーヨン 56%

リネン 麻 44%

■状態

usedなので使用感はあるものの目立ったダメージの見当たらない、まだまだ楽しんでいただけるお品になります。あくまでも素人判断になりますので見落とし等もございます。ご理解いただける方にお願い致します。

■配送

基本的にはご購入後24時間以内に発送させていただきます。その際圧縮して梱包することもございます。

※お使いのモニターの環境により、実物のカラーとの違いがある場合がございます。

※他サイトでも出品しておりますので、突然の削除の可能性もございます。

その他ご質問等ございましたらなんでもコメント下さいませ。即購入も大歓迎です!

#他にもボトムス扱っています。

#その他の商品はこちらです。

ぜひ覗きにきてください(*´꒳`*)♡

管理番号 14-02020BL00

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ブラミンク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

