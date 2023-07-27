春早割 【新品未開封】ダイキン室外機風向調整板KPW063B4 ルーバー エアコン

ダイキン風向調整板です。
コロナ 窓用エアコン CW-1617
室外機の排熱を上下に出せるようになります。
【底値送料込み】Panasonic 冷暖房 エアコン6畳 除湿 フィルターキレイ
★展示品★CORONA コロナ ウィンドウエアコン CW-F1822R-W
Eoliaルームエアコンおもに14畳用 CS-GX408C2-W
間違えて購入したので箱に入ったままの新品未開封です。
DAIKIN F22XTES-W WHITE
iΦ CORONA CSH-N2217R 2017年 6畳 エアコン
ダイキン ルームエアコン AN40UFNP-W 14畳用
【スペック】
SHARP ルームエアコン AY-J40DKS 2019年製 100V 14畳用
型式：KPW063B4（ＫＰＷ０６３Ｂ４）
【mami様専用】SHARP エアコン 室外機
JANコード：4548848765928
2019年製 パナソニック CS-409CGX2-W 【室内機】
メーカー価格 16,720円（税込）
使用期間2ヶ月間‼️旧鹿児島市内配送込⚠️2022年製‼️8畳‼️パナソニック✨エアコン
IRIS ポータブルクーラー IPA-2202G ホワイト
Panasonic パナソニック EX CS-639CX2-W
ダイキン風向調整板です。室外機の排熱を上下に出せるようになります。間違えて購入したので箱に入ったままの新品未開封です。【スペック】型式：KPW063B4（ＫＰＷ０６３Ｂ４）JANコード：4548848765928メーカー価格 16,720円（税込）