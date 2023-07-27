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春早割 【新品未開封】ダイキン室外機風向調整板KPW063B4 ルーバー エアコン

商品の説明

ダイキン風向調整板です。
コロナ 窓用エアコン CW-1617
室外機の排熱を上下に出せるようになります。
【底値送料込み】Panasonic 冷暖房　エアコン6畳　除湿　フィルターキレイ

★展示品★CORONA　コロナ　ウィンドウエアコン　CW-F1822R-W

Eoliaルームエアコンおもに14畳用 CS-GX408C2-W
間違えて購入したので箱に入ったままの新品未開封です。
DAIKIN F22XTES-W WHITE

iΦ CORONA CSH-N2217R 2017年 6畳 エアコン

ダイキン ルームエアコン AN40UFNP-W 14畳用
【スペック】
SHARP ルームエアコン　AY-J40DKS 2019年製　100V　14畳用
型式：KPW063B4（ＫＰＷ０６３Ｂ４）
【mami様専用】SHARP エアコン 室外機
JANコード：4548848765928
2019年製　パナソニック　CS-409CGX2-W 【室内機】
メーカー価格 16,720円（税込）

使用期間2ヶ月間‼️旧鹿児島市内配送込⚠️2022年製‼️8畳‼️パナソニック✨エアコン

商品の情報

ブランドダイキン
商品の状態新品、未使用

IRIS ポータブルクーラー IPA-2202G ホワイト

Panasonic パナソニック EX CS-639CX2-W
ダイキン風向調整板です。室外機の排熱を上下に出せるようになります。間違えて購入したので箱に入ったままの新品未開封です。【スペック】型式：KPW063B4（ＫＰＷ０６３Ｂ４）JANコード：4548848765928メーカー価格 16,720円（税込）

商品の情報

ブランドダイキン
商品の状態新品、未使用

春早割 【新品未開封】ダイキン室外機風向調整板KPW063B4 ルーバー エアコン

57分钟前

春早割 【新品未開封】ダイキン室外機風向調整板KPW063B4 ルーバー エアコン

¥13,500 ¥11,475

(税込) 送料込み
10
5
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出品者

8eaf83d

 1835

本人確認済
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コメント (5)

8eaf83d
春早割 【新品未開封】ダイキン室外機風向調整板KPW063B4 ルーバー エアコン 春早割 【新品未開封】ダイキン室外機風向調整板KPW063B4 ルーバー エアコン

Amazon | ダイキン工業 DAIKIN 【KPW063B4】風向調整板 | DIY

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ダイキン エアコン室外機用風向調整板 KPW063B4 :dk000150:エイワE

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KPW937E4｜ダイキン 業務用エアコン 部材 風向調整板 室外機用

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