春早割 【新品未開封】ダイキン室外機風向調整板KPW063B4 ルーバー エアコン

ダイキン風向調整板です。

コロナ 窓用エアコン CW-1617

室外機の排熱を上下に出せるようになります。

【底値送料込み】Panasonic 冷暖房 エアコン6畳 除湿 フィルターキレイ



★展示品★CORONA コロナ ウィンドウエアコン CW-F1822R-W



Eoliaルームエアコンおもに14畳用 CS-GX408C2-W

間違えて購入したので箱に入ったままの新品未開封です。

DAIKIN F22XTES-W WHITE



iΦ CORONA CSH-N2217R 2017年 6畳 エアコン



ダイキン ルームエアコン AN40UFNP-W 14畳用

【スペック】

SHARP ルームエアコン AY-J40DKS 2019年製 100V 14畳用

型式：KPW063B4（ＫＰＷ０６３Ｂ４）

【mami様専用】SHARP エアコン 室外機

JANコード：4548848765928

2019年製 パナソニック CS-409CGX2-W 【室内機】

メーカー価格 16,720円（税込）

商品の情報 ブランド ダイキン 商品の状態 新品、未使用

ダイキン風向調整板です。室外機の排熱を上下に出せるようになります。間違えて購入したので箱に入ったままの新品未開封です。【スペック】型式：KPW063B4（ＫＰＷ０６３Ｂ４）JANコード：4548848765928メーカー価格 16,720円（税込）

商品の情報 ブランド ダイキン 商品の状態 新品、未使用

使用期間2ヶ月間‼️旧鹿児島市内配送込⚠️2022年製‼️8畳‼️パナソニック✨エアコンIRIS ポータブルクーラー IPA-2202G ホワイトPanasonic パナソニック EX CS-639CX2-W