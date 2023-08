Tissot ティソ t-race marc marquez limited edition N.º 3622

説明

1•ブランド:ティソ

2•シリーズ:t-racemarcmarquez限定版3,993パーツ製造 購入日(2021年7月25日)

3•モデル:T115.417.27.057.01

4•性別:男性

5•ムーブメント:クォーツ

6•エンジン:イータキャリバーG10.212スイス製

7•箱のサイズ:43mm

8•ケースの厚さ:12.7mm

9•ケースの材質:ステンレス鋼(SS)

10•バンド:ブラックとグレーのレザーストラップ22mmスパイククラスプ

11•文字盤の色:黒

12•フロントガラス:サファイアクリスタル

13•フレーム:固定黒 PVDステンレス 鋼 (SS)

14•防水:100m / 330ft

15•機能:クロノグラフ、ラトラパンテ、日付、時、分、スモールセコンド

16•ダイヤルマーカー:インデックス

17•2番目のマーカー:アラビア数字は4、8、12時の位置に表示されます。 分マーカー。 外縁の周りのタキメーターマーカー

18•サブダイヤル:3〜60秒、30分、1/10秒

19•時計のスタイル:スポーツ

写真で定義されているように、本物のティソアクセサリー:本体、専用ボックス、保証書、取扱説明書、専用カードシリアルNo.,その他の本。

ご覧いただきありがとうございます。

商品の情報 ブランド ティソ 商品の状態 新品、未使用

