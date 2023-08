ご覧いただきありがとうございます

購入したのですが私には少し大きい為出品しました

新品未使用ではありますが

茶色のタグの分部が折りシワがあります。

容量は30リッターです

2週間前に大阪のショップで購入しました。

THE NORTH FACEのスタンダードデイパックシリーズのフラッグシップモデルとなる、エクストラショットです。背骨のラインに合わせてクリアランスを保つスパインチャンネル構造で背骨への負担を軽減しつつ、エアメッシュとPEシートの立体構造により高い通気性を確保。ショルダーハーネスはフレックスベントテクノロジーを採用し、テクニカルパックで培った技術で仕上げています。メインコンパートメントは、大きく開閉するパネルローディングタイプ。トップにはフリースライニングを施したガジェットポケットを装備しています。また、ショルダーハーネスのポケットには、サブバッグとして活用できる軽量なトートバッグを内蔵。背面パネルには、シークレットポケットでセキュリティ性を高めています。15インチまでのノート型PC専用スリーブとハイドレーション用のスリーブポケット付き。メイン生地と補強生地の両方にリサイクル素材を採用し、環境保護へも配慮しています。使いやすい30リッター容量の中型サイズです。

Fabric420Dリサイクルナイロン(K、NT、ZG)、600Dリサイクルポリエステル(TP)、840Dリサイクルナイロン

Functionフレックスベントのショルダーハーネス/背面をサポートするパッドつきのエアメッシュとPEシート/背骨への負担を減らすスパインチャンネル/右ショルダーポケットに収納できるトートバッグ付属/背面にシークレットジッパーポケット/取り外し式のウエストベルト/バックセイバーボトム/本体内部にネオプレーンのPC/ハイドレーションスリーブとオーガナイザーつき/大きく開く縦型のフロントジッパーポケット2つ/サイドにメッシュのボトルポケット /デイジーチェーン

原産国ベトナム

SizeONE SIZE

Weight約1,080g

Colorジンクグレー、ブラック、ニュートープグリーン、TNFブラックトレイルグロープリント

寸法H52×W33×D19.5cm

Capacity30L

ビックショット

ホットショット

ノースフェイス

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

