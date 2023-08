種類豊富な品揃え 90s Polo Ralph Lauren Black trench coat トレンチコート

☆お値段以上をモットーに!☆

○ご挨拶

この度は数ある出品者の中から

当方のページをご覧頂きありがとうございますm(_ _)m

誠心誠意ご対応させて頂きますので

是非よろしくお願いいたします(^^)

○値下げに関して

値下げをご要望の場合は

当アカウントをフォローの上、

コメントにてご希望額をご提示ください。

○商品詳細

90年代のポロバイラルフローレンの

ブラックトレンチコート

U.S.NAVYのオリジナルトレンチコートを

アップデートした1着

ミリタリーのデザインをベースにしながら、

脇のベンチレーション、ショルダーのジップポケット、

袖口のジッパーなど、至る所にオリジナルのデザイン

襟裏のフックとベルトを使えば、

襟を立ててスタンドカラーでの着用も可能

ミリタリーベースにテック要素をプラスしたような

デザインのミドルコートは、

どんなコーデにも合わせやすい万能コート

○サイズ(平置き実寸)

表記 L 着用感 L

着丈 106

身幅 62

肩幅 49

袖丈 64

○状態

目立った傷や汚れの見受けられない一般的なused品

同じカテゴリーの商品につきましては

こちらからご覧ください!☟

#サイカのアウター

全商品を見たい方はこちら!☟

#古着屋Saica

他にも 50s , 60s , 70s , 80s , 90s の ヴィンテージ など、特に 古着男子 や 古着女子 に人気の 90年代 の オーバーサイズ 、 ビッグシルエット を数多く出品しています

個人的には DAIRIKU などの ドメスティックブランド や、 our legacy 、 AiE 、 freshservice 、 raucohouse 、 itten などの デザイナーズ ブランドなどが好きです

また 菅田将暉 さんや 木村拓哉 、 常田大希 などがよく着ている スーベニア の 刺繍 ベトジャン や、 ダブル の ロングコート 、 変形 シルエット の 珍しい モード なアイテムも出品していますので、併せてご覧ください

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆お値段以上をモットーに!☆☞コメントなし即購入OK!!☜○ご挨拶この度は数ある出品者の中から当方のページをご覧頂きありがとうございますm(_ _)m誠心誠意ご対応させて頂きますので是非よろしくお願いいたします(^^)○値下げに関して値下げをご要望の場合は当アカウントをフォローの上、コメントにてご希望額をご提示ください。○商品詳細90年代のポロバイラルフローレンのブラックトレンチコートU.S.NAVYのオリジナルトレンチコートをアップデートした1着ミリタリーのデザインをベースにしながら、脇のベンチレーション、ショルダーのジップポケット、袖口のジッパーなど、至る所にオリジナルのデザイン襟裏のフックとベルトを使えば、襟を立ててスタンドカラーでの着用も可能ミリタリーベースにテック要素をプラスしたようなデザインのミドルコートは、どんなコーデにも合わせやすい万能コート○カラーブラック 黒○サイズ(平置き実寸)表記 L 着用感 L着丈 106身幅 62肩幅 49袖丈 64○状態目立った傷や汚れの見受けられない一般的なused品同じカテゴリーの商品につきましてはこちらからご覧ください!☟#サイカのアウター全商品を見たい方はこちら!☟#古着屋Saica他にも 50s , 60s , 70s , 80s , 90s の ヴィンテージ など、特に 古着男子 や 古着女子 に人気の 90年代 の オーバーサイズ 、 ビッグシルエット を数多く出品しています個人的には DAIRIKU などの ドメスティックブランド や、 our legacy 、 AiE 、 freshservice 、 raucohouse 、 itten などの デザイナーズ ブランドなどが好きですまた 菅田将暉 さんや 木村拓哉 、 常田大希 などがよく着ている スーベニア の 刺繍 ベトジャン や、 ダブル の ロングコート 、 変形 シルエット の 珍しい モード なアイテムも出品していますので、併せてご覧ください

