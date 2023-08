パーティを彩るご馳走や マルジェラ　Margiela　エルボーパッチ　スウェット スウェット

カラー···ブラック

サイズ50

着丈66cm

肩幅50cm

身幅52cm

付属品なし

Maison Margielaのスウェットです。大きめなサイズとして着用していましたが、好みが変わったため出品します。

エルボーパッチは外側についてるタイプです。

レザー部分の割れもなく、パッチの状態は良いかと思います。

クリーニング等で落ちるかもしれませんが、胸のあたりにシミような汚れがあります。黒のためあまり目立ちませんが、完璧を求める方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

