ご覧いただきありがとうございます。JIMMY CHOO ジミーチュウ MAIAMI BLACK leather logo sneakers マイアミ ハイカット レザースニーカー 新品 未使用品です。昨年春に米国内百貨店にて650ドルくらいで購入致しました。国内未入荷品がどうしても欲しくて、米国に行くついでに探しあてたものです。似た感じの黒スニーカーを複数所有しており、足を通す機会がなかなかやってこないのでお探しの方がいればお譲り致します。バイマ等では73000円で入手できるようです。箱、袋、ケアカードなどは購入時のままお渡しします。サイズ 38普段は24-24.5を履いています。未使用品ですが、自宅保管品である旨をご理解頂ける方にお譲り致します。【送料について】送料込みの商品ではゆうゆうメルカリ便を使います。ご希望の発送方法がある方は、コメント欄よりお尋ね下さい。郵便局・ヤマト・コンビニから発送可能な方法でしたらなるべくご希望に添えるように致します。ご質問等、お気軽にお問い合わせください。

